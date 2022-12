Macron będzie dzwonił do Putina. Zdradził, o czym chce rozmawiać

Podczas konferencji prasowej po szczycie Unii Europejskiej w Brukseli, Emmanuel Macron poruszył temat wojny w Ukrainie. Prezydent Francji zapowiedział, że będzie chciał zadzwonić do Władimira Putina. Polityk wyjaśnił, że ma zamiar wezwać rosyjskiego przywódcę do zaprzestania bombardowań i przeprowadzania kolejnych ataków z użyciem dronów.

Wojna w Ukrainie. O czym Putin będzie rozmawiał z Macronem?

– Najpilniejszym dzisiaj tematem jest dalsze wzywanie do rozejmu i zakończenie bombardowań. Te ataki to w ogromnej części zbrodnie wojenne. Celem Rosjan staje się infrastruktura cywilna, cierpią zupełnie niewinni ludzie – tłumaczył Emmnauel Macron. Polityk podkreślił, że działania Rosji to nie jest żadna „operacja specjalna” (tak Kreml określa inwazję – red.) a „totalna wojna, która ma na celu wyłącznie podbój terytorialny”.

Jak podaje agencja AFP, francuski prezydent chce także wywrzeć naciski na Moskwę, aby sfinalizować porozumienie w sprawie bezpieczeństwa ukraińskich elektrowni atomowych, w tym także tej największej – w Zaporożu. – Chcę, abyśmy byli w stanie całkowicie doprowadzić do wycofania stamtąd broni ciężkiej, lekkiej i sił zbrojnych. Jesteśmy bardzo blisko uzyskania tego – wyjaśnił.

Wojna w Ukrainie. Ważny apel Macrona

Emmanuel Macron we wtorek 13 grudnia wraz z premierem Kambodży Hun Senem, który sprawuje obecnie funkcję prezydenta Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, Wezwali Rosję do natychmiastowego zaprzestania nalotów i ataków dronów na ukraińską ludność cywilną i infrastrukturę. Prezydent Francji wyraził nadzieję, że Chiny, Indie oraz inne światowe mocarstwa przyłączą się do wywierania nacisków na Rosję.

