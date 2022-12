Skandal korupcyjny w PE. Partner Evy Kaili przyznał się do brania łapówek

W niedzielę wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Eva Kaili i trzy inne osoby zostały oskarżone o korupcję i trafiły do belgijskiego aresztu. W sprawie toczy się śledztwo, a sąd wydał nakaz aresztowania ojca Kaili, jej partnera i asystenta parlamentarnego. AFP donosi z kolei, że wezwano PE do pozbawienia immunitetu dwóch greckich europosłów do PE, zamieszanej w skandal korupcyjny Evy Kaili i Marii Spyraki. Parlamentarzystki są podejrzane w innej sprawie, która dotyczy opłacania asystentów posłów.

Partner Evy Kaili przyznał się do brania łapówek

– Francesco Giorgi, partner Evy Kaili, przyznał się do udziału w skandalu korupcyjnym w Katarze – donosi Reuters, powołując się na dwa źródła. Jak dodaje agencja, przyznanie się Giorgiego do przyjmowania łapówek w celu wpłynięcia na decyzje Parlamentu Europejskiego w sprawie Kataru „znacząco przyczyniło się” do śledztwa prowadzonego przez belgijskich śledczych.

Giorgi miał też zeznać, że podejrzewa, że belgijski eurodeputowany Marc Tarabella otrzymał pieniądze z Kataru. Tarabella temu zaprzeczył, ale poinformował, że jego mieszkanie zostało przeszukane przez belgijskich śledczych. Partner Kaili rzucił także cień podejrzeń na włoską europosłankę Andreę Cozzolino, w której biurze pracował. Zdaniem mężczyzny otrzymała ona nielegalne fundusze z Kataru. Cozzolino przekazała włoskim mediom, na które powołuje się Reuters, że nie została objęta dochodzeniem ani nie była przesłuchiwana. Reutersowi nie udało się ustalić, czy Giorgi przedstawił jakiekolwiek dowody na swoje zarzuty przeciwko Tarabelli i Cozzolino.

Francesco Giorgi chciał oczyścić Evę Kaili z zarzutów. Przyznał się do udziału w skandalu korupcyjnym

Według tego samego źródła, Giorgi starał się oczyścić Kaili z wszelkich podejrzeń. Grecka eurodeputowana, która w poniedziałek została usunięta z funkcji wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, za pośrednictwem swojego prawnika zaprzeczyła jakimkolwiek nadużyciom.

Całą sprawę komentuje Katar. „Kategorycznie odrzucamy wszelkie próby powiązania nas z oskarżeniami o niewłaściwe postępowanie. Jakiekolwiek powiązanie rządu Kataru ze zgłoszonymi roszczeniami jest bezpodstawne i nieprawdziwe” – oświadczył Reutersowi katarski urzędnik w odpowiedzi na pytania dotyczące rzekomych prób wpłynięcia Kataru na Parlament Europejski.

Parlament Europejski zawiesił w czwartek wszelkie prace nad ustawodawstwem związanym z Katarem, a przewodnicząca parlamentu Roberta Metsola powiedziała przywódcom UE, że poprowadzi reformy, aby zapobiec takim wydarzeniom w przyszłości.

