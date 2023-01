Kissinger ma sposób na uniknięcie eskalacji wojny? „Wierzę w dialog”

Przypomnijmy: od poniedziałku 16 do piątku 20 stycznia w Davos w Szwajcarii odbywa się Światowe Forum Ekonomiczne. Jednym z gości tego prestiżowego wydarzenia był Henry Kissinger.

Znaczący wpływ na politykę światową w latach 70.

To były sekretarz stanu USA, który sprawował swoją funkcję w latach 1973-1977, tj. za czasów prezydentów Richarda Nixona i Geralda Forda. Ponadto, w latach 1969-1975 był doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego.

Miał on znaczący wpływ na politykę odprężenia ówczesnych relacji Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Radzieckim i Chinami. Zasłynął także z kontrowersyjnych decyzji w trakcie wojny w Wietnamie, przede wszystkim ws. bombardowania formalnie neutralnej Kambodży, której terytorium było wykorzystywane przez partyzantów Wietkongu.

Kissinger za akcesją Ukrainy do NATO

Kissinger połączył się we wtorek, 17 stycznia, z uczestnikami imprezy w Davos za pośrednictwem wideokonferencji. Swoje wystąpienie poświęcił napaści Rosji na Ukrainę. Oświadczył, że wyraża podziw dla prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i „heroicznej postawy narodu ukraińskiego”.

Jego zdaniem, Stany Zjednoczone nadal powinny udzielać pomocy wojskowej Ukrainie, a jeśli to konieczne, nawet ją zintensyfikować. Powinna być kontynuowana dopóty, dopóki nie dojdzie przynajmniej do zawieszenia broni nad Dnieprem.

Dodał, że popiera wstąpienie Ukrainy do NATO. – Rosyjska inwazja pokazuje, że nie ma już sensu trzymać Ukrainy z dala od NATO – skwitował.

„Wierzę, że jest to sposób na uniknięcie eskalacji wojny”

Z drugiej strony, Kissinger tłumaczył, że Rosja musi mieć możliwość „ponownego przyłączenia się do systemu międzynarodowego”, jeśli dojdzie do porozumienia pokojowego z Ukrainą.

Argumentował, że aby uniknąć eskalacji wojny Zachód musi nadal prowadzić rozmowy z Rosją, a także nie należy tworzyć wrażenia, że „wojna toczy się z samym państwem rosyjskim”.

– To może wydawać się bardzo nieszczere dla krajów, które przez większą część okresu Zimnej Wojny znajdowały się pod rosyjską presją (...) To może skłonić Rosję do przewartościowania swojej historycznej pozycji, która była amalgamatem pociągu do kultury europejskiej i strachu przed dominacją ze strony Europy (...) Zniszczenie Rosji jako państwa, które może prowadzić własną politykę, otworzy rozległy obszar jej 11 stref czasowych na konflikt wewnętrzny i interwencję z zewnątrz w czasie, gdy na jej terytorium znajduje się 15 000 głowic i więcej broni jądrowej (...) Dlatego wierzę w dialog z Rosją podczas trwania wojny (...) Wierzę, że jest to sposób na uniknięcie eskalacji wojny – skomentował Kissinger.

