Ogromne nieprawidłowości podczas wyborów w Niemczech. Głosowanie do powtórki

Wybory do regionalnego parlamentu w Berlinie przeprowadzono 26 września 2021 roku. Według sędziów w dniu głosowania doszło do licznych nieprawidłowości. W uzasadnieniu decyzji TK tłumaczył, że tysiące osób uprawnionych do głosowania nie mogło oddać ważnych głosów. Spora część wyborców miała również być zmuszona do głosowania w fatalnych warunkach.

Chaos podczas wyborów w Niemczech

Długie kolejki do lokali wyborczych, pomieszane karty lub ich brak – to nie były odosobnione przypadki. Z powodu maratonu berlińskiego część ulic była wyłączona z ruchu, przez co karty dowieziono dopiero po godzinie 18, gdy telewizje opublikowały wyniki exit polls. Łącznie doliczono się blisko 20 tysięcy nieprawidłowości przy blisko 1,8 mln oddanych głosów.

Komentatorzy nie wahali się nazywać głosowania „farsą, skandalem oraz tragedią”. Wspominali także o braku politycznej odpowiedzialności ówczesnego senatora spraw wewnętrznych Berlina Andreasa Geisela z SPD. Zdaniem ekspertów z powodu wyborczego chaosu ucierpią wszyscy berlińczycy, ponieważ w 2023 roku frekwencja w wyborach będzie znacznie mniejsza.

Ważna decyzja TK ws. wyborów

W listopadzie 2022 roku Krajowy Trybunał Konstytucyjny w Berlinie ogłosił, że głosowanie powinno zostać powtórzone. Do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe trafiło ponad 40 skarg w tej sprawie. Ostatecznie TK nakazał ponowne zorganizowanie wyborów do Izby Deputowanych i 12 rad dzielnic. Termin głosowania wyznaczono na 12 lutego 2022 roku.

