Niecodzienne sceny w Parlamencie Europejskim. Deputowani zostali ewakuowani

Sesja Parlamentu Europejskiego została zawieszona po godz. 12, tuż przed głosowaniami. Posiedzenie zakłócili kurdyjscy aktywiści, którzy pojawili się na galerii nad salą plenarną. Protestujący domagali się uwolnienia lidera separatystycznej Partii Pracujących Kurdystanu Abdullaha Ocalana, który odsiaduje wyrok w tureckim więzieniu.

Aktywiści zakłócili obrady Parlamentu Europejskiego

Aktywiści wykrzykiwali hasło „Wolność dla Ocalana”. Część z nich przeszła przez barierkę otaczającą balkon i groziła, że skoczy na salę. Na nagraniach, które trafiły do mediów społecznościowych widać też, że protestujący zrzucali ulotki. Obrady zostały przerwane, interweniowały służby. Z sali została wyprowadzona szefowa PE Roberta Metsola. Ewakuowano też europosłów.

„Dzieje się teraz w Parlamencie Europejskim. Aktywiści kurdyjscy zakłócają posiedzenie plenarne, ewakuowano posłów do PE. Miejmy nadzieję, że wszyscy są bezpieczni” – napisała na Twitterze węgierska eurodeputowana Katalin Cseh. Opublikowała także nagranie, na którym widać akcję aktywistów.

„Powinniśmy teraz głosować w Parlamencie, ale sala została ewakuowana do czasu przybycia policji i usunięcia protestujących, niektórzy stoją niebezpiecznie na zwisających barierkach” – relacjonował z kolei irlandzki europoseł Sean Kelly. Polityk zapytał też, czy doprowadzi to do ponownego „przemyślenia kwestii bezpieczeństwa”.

Abdullah Ocalan odsiaduje wyrok dożywocia

Abdullah Ocalan w 1974 roku założył partyzancką organizację Kurdystan Rewolucyjny, a w 1978 r. znalazł się w gronie założycieli Partii Pracujących Kurdystanu. W 1998 r. został wydalony z Syrii, pod naciskami ze strony Turcji i USA. W kolejnych latach szukał azylu w kilku krajach. W 1999 r. został ujęty w Kenii przez turecki oddział specjalny, co wywołało falę protestów Kurdów w wielu miejscach na świecie.

Turecki sąd skazał Ocalana na karę śmierci, ale w 2002 r. zmieniono ją na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W tej chwili odsiaduje wyrok w więzieniu na wyspie Imrali.

