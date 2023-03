Książę Harry w telewizyjnym show. Głośny śmiech po pytaniu o owoce

Książę Harry pojawił się w programie „The Late Show with Stephen Colbert”, gdzie odpowiadał na szereg pytań. Były one bardzo zróżnicowane – od dotyczących tak przyziemnych spraw jak jedzenie aż po tematy dotyczące śmierci. Niektóre z nich były otwarte, a w innych młodszy syn króla Karola III był postawiony przed z góry określonym wyborem.

Książę Harry w telewizyjnym show. Pojawiły się pytania o jedzenie i zwierzęta

Książę Harry powiedział, że jego ulubiona kanapka to tost z serem i szynką oraz musztardą dijon na wierzchu. – Muszę być ostrożny, jeśli chodzi o te pytania – zaznaczył, a po chwili stwierdził, że Amerykanie i Brytyjczycy mają zróżnicowane podejście do tych kwestii. – Pomarańcze czy jabłka? – zapytał w dalszej części programu prowadzący. Książę Harry nie wahał się długo. Po kilku sekundach wybrał pomarańcze, a potem wskazał na swoją głowę, nawiązując w oczywisty sposób do koloru włosów. Reakcja księcia wywołała głośny śmiech.

Pojawiły się też pytania dotyczące zwierząt. Książę Harry, wybierając między kotami a psami, nie miał wątpliwości. – Psy, oczywiście – odpowiedział. W czasie programu książę wskazał również najbardziej przerażające zwierzę. Wybrał węże. Jak przyznał, nie przepada także za rekinami, ale te mogą być tylko w wodzie, a węże mogą pojawić się wszędzie. Po tych słowach zaczął rozglądać się w teatralny wręcz sposób.

Książę Harry opisał swoje życie w pięciu słowach. Wspomniał też o żonie



Podczas krótkiej rozmowy książę Harry wspomniał o Meghan Markle. – Ulubiony zapach? – zapytał prowadzący. – Moja żona – odparł gość. W czasie krótkich wymian zdań pojawiło się także pytanie o to, co dzieje się po śmierci. – Zamieniamy się w zwierzęta – powiedział książę Harry. Na zakończenie dostał zadanie, aby opisać swoje życie w pięciu słowach. – Wolność, szczęście, przejrzystość, przestrzeń, miłość – wymienił po krótkim namyśle.

