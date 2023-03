Dramatyczna sytuacja irańskich uczennic. UE chce szczegółowego śledztwa

16 marca unijni prawnicy wystosowali do Rady Praw Człowieka przy Organizacji Narodów Zjednoczonych pismo, w którym wzywają do zbadania sprawy masowego podtruwania dziewczynek w irańskich szkołach. Zarówno tamtejsze media, jak i władze państwowe podejrzewają, że odpowiedzialne za to są grupy religijnych fanatyków, którzy sprzeciwiają się edukacji kobiet.

Wcześniej rezolucję w tej sprawie przyjął Parlament Europejski, potępiając "niegodziwą próbę uciszenia irańskich kobiet i dziewczynek". Ponadto PE wezwał kraje członkowskie Unii Europejskiej do użyczenia azylu obywatelom Iranu, którzy pragną wyrwać się ze swojego kraju w obawie o życie, a w szczególności kobietom i dziewczynkom.

Iran u progu rewolucji obyczajowej?

Otrucia w irańskich szkołach wywołały kolejną falę gniewu społecznego w i tak już wzburzonym społeczeństwie. Napięta sytuacja w Iranie trwa od września kiedy policja moralności zakatowała na śmierć młodą kobietę, która zdaniem jej funkcjonariuszy niewystarczająco zakryła włosy.

22-letnia Kurdyjka Mahsa Amini zmarła 16 września 2022 roku. Po tym jak wieść o jej śmierci obiegła media, w Iranie wybuchły masowe protesty kobiet i wspierających je mężczyzn. Fundamentalne władze Iranu, próbując zapanować nad sytuacją postanowiły m.in. uniemożliwić obywatelom dostęp do internetu. Organizatorzy i uczestnicy protestów byli po cichu mordowaniu w reżimowych więzieniach.

W opinii niektórych komentatorów masowe otrucia dziewczynek w irańskich szkołach mają charakter zemsty za wsparcie,,jakiego uczennice udzielały protestującym kobietom.

