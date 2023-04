Zaskakujące oświadczenie podającej się za Madeleine McCann. „Nigdy nie twierdziłam, że nią jestem”

21-letnia Julia Faustyna przez wiele tygodni publikowała w mediach społecznościowych rzekome dowody na to, że jest zaginioną przed laty Madeleine McCann. Kobieta twierdzi, że nie pamięta dobrze swojego dzieciństwa i wskazuje na liczne podobieństwa w wyglądzie.

Znów głośno o Julii Faustynie. Zaskakujące oświadczenie 21-latki

O jej aktywności w sieci zrobiło się na tyle głośno, że rodzice Madeleine wyrazili zgodę na przeprowadzenie testów DNA, których wynik dał ostateczną odpowiedź na pytanie czy Julia Faustyna to ich córka. Niedawno okazało się, że nie ma takiej możliwości, by 21-latka była zaginioną przed laty Brytyjką, ponieważ testy DNA wykazały jednoznacznie, że przodkowie Julii Faustyny pochodzą z Polski.

Teraz Julia Faustyna zabrała głos i odniosła się do ostatecznych wyników i swoich wcześniejszych twierdzeń. „Nie było moim zamiarem wywoływanie smutku ani żadnych innych negatywnych emocji u nikogo, zwłaszcza u rodziny McCann” – zapewniła w oświadczeniu w mediach społecznościowych. „Nie pamiętam większości szczegółów ze swojego dzieciństwa, ale niektóre rzeczy pamiętam i nigdy nie powiedziałam, że jestem Madeleine McCann” – napisała.

„Użyłem tego sformułowania, aby stworzyć pseudonim dla mojego starego konta na Instagramie, to był mój błąd i wiem o tym i przepraszam za to, ponieważ powinnam użyć słów „Czy jestem Madeleine McCann?”. Nie, nie „jestem”. Więc to była moja wina” – przyznała.

Kim jest Julia Faustyna?

O Julii Faustynie stało się głośno w lutym. Z uwagi na medialny rozgłos, swoje stanowisko zajęła jej rodzina. Bliscy Polki podkreślili, że nie mają żadnych wątpliwości, że jest ona ich krewną. „Mamy wspomnienia, mamy zdjęcia. Julia również posiada te zdjęcia, bo zabrała je z domu rodzinnego wraz z aktem urodzenia, a także licznymi wypisami ze szpitali” – pisali.

W oświadczeniu zaznaczyli, że Julia Faustyna miała problemy zdrowotne, w których bliscy ją wspierali, ale po opuszczeniu rodzinnego domu, zaprzestała leczenia.

Madeleine McCann zaginęła 3 maja 2007 roku. Wówczas dziewczynka przebywała na wakacjach ze swoimi rodzicami i rodzeństwem, w portugalskim Praia da Luz. Rodzice utrzymują, że zostawili córkę w hotelu, a sami poszli na kolację ze znajomymi. Gdy matka chciała sprawdzić, czy dziecko się nie obudziło i niczego nie potrzebuje, odkryła, że dziewczynki nie ma w łóżku, a okno jest otwarte.

Służby jakiś czas temu informowały, że w sprawie może nastąpić przełom. W kwietniu portugalska prokuratura przekazała, że formalnie zidentyfikowany został podejrzany w sprawie. Śledczy nie podali jego personaliów.

