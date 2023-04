Rosja zrywa z tradycją. Odwołano „wojskową olimpiadę”

Międzynarodowe Igrzyska Wojskowe to specyficzne, cykliczne wydarzenie, w którym Federacja Rosyjska miała okazję pokazać siłę swojej armii. Choć impreza sugeruje otwarty, ogólnoświatowy charakter, to zwykle uczestniczyły w niej państwa przyjazne Moskwie. Być może dlatego też to Rosja dominowała w tych oryginalnych zmaganiach, a dopiero w ostatnich latach zaczęły doganiać ją Chiny. Państwa NATO konsekwentnie odmawiały starty w igrzyskach.

Międzynarodowe Igrzyska Wojskowe

Na sukcesy Rosjan wpływ mogły mieć też dziwaczne dyscypliny, które gospodarze sami wymyślali. Najpopularniejszą był biathlon czołgowy, w którym zawodnicy poruszają się tą właśnie maszyną i strzelają z dział czołgowych i karabinów maszynowych do celów. Te zwykle przyjmują postać tarcz, symbolizujących pojazdy bojowe oraz nisko lecące śmigłowce.

Zmagania toczono też w takich konkurencjach jak Aviadarts, Suvorov Attack czy Equestrian Marathon. Ćwiczono też celność artylerii, obrony przeciwlotniczej, sprawność jednostek inżynieryjnych, wywiadowczych czy zwiadowczych. W 2016 roku zaproszenie na igrzyska przyjęli Grecy, którzy wysłali do Rosji swoich snajperów.

NEXTA nie podaje powodów, dla których w tym roku impreza miałaby zostać odwołana. Oczywiście łatwo się domyślić, że musi to mieć związek z wojną toczoną w Ukrainie i obciążeniami dla gospodarki i przemysłu zbrojeniowego, które się z tym faktem wiążą.







