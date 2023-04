Wielka akcja służb w turystycznym raju. Znaleziono osiem ciał

Władze Cancun poinformowały we wtorek, że próbują zidentyfikować osiem ciał znalezionych w weekend na terenie kurortu. W czasie akcji służby przeszukiwały zalesione tereny, a nawet cenoty, czyli charakterystyczne dla tamtych terenów wypełnione wodą studnie krasowe, powstałe w sposób naturalny w wapiennych skałach.

Akcja na szeroką skalę w Cancun

Po odnalezieniu ciał władze państwowe wydały oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym wezwały mieszkańców, by „nie publikowali i nie udostępniali w sieciach społecznościowych fałszywych wiadomości, które tylko szkodzą wizerunkowi Quintana Roo”.

CBS News wskazuje, że w Meksyku na liście zaginionych znajduje się ponad 112 tys., a poszukiwania ukrytych grobów stały się powszechne w całym kraju. Niezwykłe jest jednak to, że były teraz prowadzone właśnie w Cancun, który jest „klejnotem w koronie meksykańskiej branży turystycznej”.

Znaleziono osiem ciał

Oscar Montes de Oca, główny prokurator stanu Quintana Roo, zwrócił się do rodzin osób zaginionych i zobowiązał się do przeprowadzenia dalszych poszukiwań i identyfikacji ciał. Śledczy przekazał, że pięć z ośmiu ciał znaleziono na opuszczonym placu budowy. Ciała zostały tam podrzucone od tygodnia do dwóch miesięcy temu. Trzy z nich zostały zidentyfikowane jako osoby zaginione wcześniej. Z kolei na zalesionych obrzeżach Cancun natrafiono na szczątki trzech osób, ale nie zostały jeszcze zidentyfikowane.

Ciała odkryto w jednej z biedniejszych dzielnic, położonej około 10 mil od plaży i strefy hotelowej w Cancun, ale w stosunkowo niedalekiej odległości od lotniska.

Poszukiwania przeprowadzono także w Felipe Carrillo Puerto, mieście na południe od równie chętnie wybieranego przez turystów Tulum.

Wojny gangów narkotykowych

CBS News wyjaśnia, że często kartele narkotykowe wykorzystują ukryte składowiska do pozbywania się ciał swoich ofiar. O kontrolę nad wybrzeżem Karaibów i przynoszącym ogromne zyski handlem narkotykami na tym obszarze walczy kilka karteli. Dochodzi między nimi do aktów przemocy.

Na początku kwietnia w Cancun, na skutek rywalizacji gangów, zginęło czterech mężczyzn. Ich ciała znaleziono w strefie hotelowej w pobliżu plaży. Z kolei w marcu w pobliskim mieście Puerto Morelos postrzelony w nogę został turysta z USA.

Amerykański Departament Stanu ostrzegł podróżujących do Meksyku, aby „zachowywali zwiększoną ostrożność”, zwłaszcza po zmroku, w kurortach takich jak Cancun, Playa del Carmen i Tulum.

