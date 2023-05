Myśliwiec F-18 runął na ziemię. Z oddali widać było kulę ognia i kłęby dymu

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę, 29 maja, na terenie bazy lotniczej w Saragossie. Lot demonstracyjno-treningowy – jak relacjonuje dziennik „El Pais” – zakończył się wypadkiem z udziałem myśliwca F-18 Hiszpańskich Sił Powietrznych.

Pilot zdołał się katapultować, co ocaliło jego życie. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Saragossie z obrażeniami nóg. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – pisze gazeta. Z kolei hiszpańskie wojsko podało, że myśliwiec miał „problem” podczas lotu, ale nie sprecyzowano co dokładnie się zdarzyło.

Myśliwiec rozbił się w Hiszpanii. Pilot zdążył się katapultować

„El Pais” zwraca uwagę, że nie jest to pierwszy wypadek z udziałem F-18 Hiszpańskich Sił Powietrznych. W tych okolicach w 1988 roku, zaledwie 2 lata od premiery myśliwca, rozbił się jeden z F-18. Później, w 2000 roku, dwa F-18 stacjonujące w Saragossie rozbiły się w powietrzu. Z kolei w 2017 r. F-18 stacjonujący w Torrejon de Ardos rozbił się podczas startu z bazy lotniczej. W zdarzeniu tym zginął pilot.

F-18 Hornet to amerykański pokładowy samolot naddźwiękowy, samolot myśliwski i myśliwiec wielozadaniowy zdolny do działań w każdych warunkach atmosferycznych. Hiszpańskie Siły Powietrzne mają na stanie 60 sztuk wersji EF-18A i 12 sztuk wersji EF-18B. Oba typy wielozadaniowego samolotu są na wyposażeniu jednostek znajdujących się w Saragossie i Torrejon.

