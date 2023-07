Upały znad Afryki dotarły do Europy. Pożar w Chorwacji, dym było widać z plaży

W czwartek termometry na Bałkanach pokazały nawet powyżej 40 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury przyniósł w ten region afrykański antycyklon, nazwany przez meteorologów Cerberem.

Bałkany zmagają się z upałami. Pożar w Chorwacji

We wsi Grebastica, w pobliżu chorwackiego miasta Szybenik, położonego w środkowej Dalmacji, zapalił się busz. Z powodu silnych podmuchów wiatru z południa pożar szybko się rozprzestrzeniał. Z ogniem walczyło 56 strażaków. W akcję zaangażowane było dwadzieścia pojazdów i trzy samoloty gaśnicze. Chmury dymu było widać z pobliskich plaż, które cieszą się dużą popularnością wśród turystów.

Z kolei, jak relacjonuje Reuters, w adriatyckim kurorcie Nin dziesiątki plażowiczów znalazło naturalny sposób na ochronę przed upałem i promieniami słońca – pokryli się gęstym, czarnym błotem, z którego słynie to miejsce. Ma ono nie tylko właściwości lecznicze, ale i sprawdza się jako skuteczny filtr przeciwsłoneczny. – To błoto jest zdecydowanie lepsze niż filtr przeciwsłoneczny. Myślę, że współczynnik ochrony jest znacznie lepszy – powiedział w rozmowie z agencją jeden z wypoczywających tam turystów ze Słowacji.

Meteorolodzy i lekarze z Czarnogóry, Bośni i Serbii ostrzegli, by mieszkańcy i przebywający na tych terenach turyści pozostali w domach lub pili dużo płynów, jeśli już wychodzą na zewnątrz. Prognozy pogody wskazują na to, że temperatura w okolicy 40 stopni utrzyma się na Bałkanach do przyszłego tygodnia.

Uderzenie gorąca w Europie

Z falą upałów zmagają się też mieszkańcy innych państw na południu Europy. Wysokie temperatury występują na Wyspach Kanaryjskich, we Włoszech, czy na Cyprze. W 10 włoskich miastach, w tym w Rzymie, Florencji, Bolonii i Perugii, obowiązują czerwone alerty. W Grecji w piątek lub sobotę temperatura może osiągnąć nawet 43-44 stopnie Celsjusza.

„Włochy, Hiszpania, Francja, Niemcy i Polska stoją w obliczu poważnej fali upałów, a temperatury na Sycylii i Sardynii wzrosną do 48 stopni Celsjusza – do potencjalnie najwyższych temperatur, jakie kiedykolwiek zarejestrowano w Europie” – ostrzegła Europejska Agencja Kosmiczna, która za pomocą satelitów monitorują temperaturę lądów i mórz.

Dotychczasowy europejski rekord padł w sierpniu 2021 r. Termometry na Sycylii pokazały wówczas 48,8 stopni Celsjusza.

