Pomnik Jana Pawła II elementem kampanii wyborczej w Hiszpanii

Hiszpańscy prawnicy chrześcijańscy zrzeszeni w organizacji Abogados Cristianos oraz politycy konserwatywnej partii Vox krytykują szefa centroprawicowej Partii Ludowej Alberto Nuneza Feijoo – donosi Polska Agencja Prasowa. Wszystko za sprawą obietnicy, którą złożył jako premier rządu regionu Hiszpanii. Feijoo, który wydał zgodę na usunięcie pomnika Jana Pawła II w 2021 r. zapewnił, że zostanie on wyremontowany i przywrócony na swoje miejsce.

Sprawa wróciła dzięki kampanii wyborczej, która ma teraz miejsce w Hiszpanii. Abogados Cristianos w ostatnich przedstawili grafikę, która porównywała, jak wyglądało miejsce z pomnikiem, a jak wygląda obecnie. Zarzucono, że przewodniczący centroprawicowej Partii Ludowej nie zawahał się zniszczyć pomnika Jana Pawła II.

Chrześcijańscy prawnicy w Hiszpanii alarmują ws. pomnika Jana Pawła II. Przypominają o obietnicy

Konserwatywne dzienniki online uważają, że demontaż pomnika to dowodów na postępujące „pogaństwo Europy”. Przypominają, że pomnik został usunięty z miejsca, gdzie Jan Paweł II mówił o chrześcijańskich korzeniach Europy. Abogados Cristianos oraz prawicowi komentatorzy irytują się, bo władze Partii Ludowej w Galicji wbrew zaleceniom Parlamentu Europejskiego nie zdecydowały się usunąć pomnika prezentującego popiersie Ernesto Che Guevary w Oleiros.

Niusdiario.es wyjaśniał, że władze Galicji usunęły pomnik Jana Pawła II autorstwa brazylijskiej artystki Yolandy D'Augusburg Rodrigues argumentując to jego „nieodwracalnym zniszczeniem”. Abogados Cristianos złożyło wówczas z tego powodu skargę. Argumentowali to m.in. tym, że usunięcie pomnika jest atakiem na ich uczucia religijne. Twierdzili również, że to atak na konstytucję. Na koniec zarzucili rządzącym, że ci „wykorzystają każdy pretekst, aby zniszczyć chrześcijańskie zabytki”.

