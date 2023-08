27-latka zbiorowo zgwałcona na oczach chłopaka. Burmistrz Berlina reaguje

21 czerwca 27-letnia kobieta została zbiorowo zgwałcona podczas spaceru ze swoim chłopakiem w Parku Görlitzer w Berlinie. 27-letni mężczyzna w tym czasie najpierw został zraniony przedmiotem, a następnie powalony na ziemię, gdzie był świadkiem gwałtu na swoje dziewczynie. Para została również okradziona z kosztowności – informował Tagesspiegel.

Brutalny gwałt w berlińskim parku. Zatrzymano drugiego podejrzanego

Sprawcom udało się uciec, ale 26 lipca aresztowano pierwszego z podejrzanych w wieku 22 lat. W poniedziałek poinformowano o aresztowaniu drugiego mężczyzny. To także 22-letni Somalijczyk, który był poszukiwany listem gończym. To jedno z najbardziej brutalnych przestępstw na tle seksualnym, do którego doszło w ostatnim czasie, ale nie jedyne.

W berlińskim parku od stycznia do końca czerwca 2023 r. doszło do ośmiu przypadków gwałtu, napaści na tle seksualnym lub przymusu seksualnego. Dodatkowo odnotowano 13 innych przestępstw na tle seksualnym. Park Görlitzer jest jednym z siedmiu miejsc zagrożonych przestępczością, gdzie policja ma specjalne uprawnienia. Funkcjonariusze mogą przeprowadzać tam kontrolę niezależnie od podejrzeń.

Osiem gwałtów w Berlinie w ciągu pół roku. „Sytuacja jest nie do przyjęcia”

Burmistrz stolicy Niemiec Kai Wegner chce szybko poprawić bezpieczeństwo w berlińskim parku. Ma porozmawiać z kierownictwem policji i władzami dzielnicy. – Sytuacja w Görlitzer Park jest nie do przyjęcia. Nie może pozostać taka, jaka jest – mówił. Temat ma zostać poruszony podczas szczytu bezpieczeństwa na początku września. Szefowa policji w Berlinie Barbara Slowik oceniła, że rozwiązaniem może być zamykanie parku na noc. Dodała, że policja sama nie może rozwiązać sprawy.

Czytaj też:

Strzelanina na południu Niemiec. Trzy osoby zginęły, dwie zostały ranneCzytaj też:

Parada Równości w Berlinie. Burmistrz miasta ostro skrytykował Polskę