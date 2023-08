Kłopotliwy pogrzeb Prigożyna. Kreml nie chce, by przerodził się w „coś więcej”

Wiadomo już, że Władimir Putin nie będzie brał udziału w pogrzebie Jewgienija Prigożyna. We wtorek 29 sierpnia poinformował o tym sekretarz prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej, Dmitrij Pieskow. Nie zdradził jednak żadnych innych informacji na temat pochówku szefa wagnerowców. Poskutkowało to więc falą spekulacji w rosyjskich mediach.

Gdzie pochowany zostanie Jewgienij Prigożyn?

O miejscu i dacie pogrzebu nie wypowiadają się ani władze państwowe, ani miejskie. Urzędnicy z Petersburga anonimowo informują jedynie, że wszystko zostało utajnione. Komentatorzy na Telegramie tłumaczą takie podejście obawami Kremla przed możliwymi zamieszkami czy demonstracjami. Władze nie chcą, by ostatnie pożegnanie popularnego Prigożyna zamieniło się w „coś więcej”. Spodziewają się, że na pogrzeb przyjadą ludzie z całej Rosji.

Typowany na miejsce spoczynku szczątków Prigożyna cmentarz Sefarimowski jest obecnie silnie patrolowany przez policję i inne służby. Nekropolia została obstawiona do tego stopnia, że przy dojazdach do niej tworzą się korki. Prowadzący na cmentarz Prospekt Bogatyrski całkowicie wyłączono z ruchu.

Miejsce pochówku szefa wagnerowców utajnione

Co więcej, 29 sierpnia podjęto decyzję o zakazie wstępu na wspomniany wyżej cmentarz. Przed jego główną bramą zamontowano wykrywacz metalu, a w pobliżu możliwego miejsca pochówku Prigożyna rozpoczęto mycie asfaltu. Odwołano też wtorkowe nabożeństwo pogrzebowe za zmarłych, a w rogach nekropolii ustawiono specjalne namioty.

Możliwe, że Priogożyn pochowany zostanie na innym petersburskim cmentarzy. Przygotowania zauważono także na Bogosławskim, Siewiernym i Smoleńskim. Tam jednak skala podejmowanych działań jest dużo mniejsza, więc naturalnym typem dziennikarzy pozostaje Serafimowski.

Śmierć Jewgienija Prigożyna

W środę 23 sierpnia ok. 18:30 w obwodzie twerskim w Rosji doszło do katastrofy samolotu Embraer ERG 135 należącego do Jewgienija Prigożyna. Zginęli wszyscy, którzy znajdowali się na pokładzie samolotu. Według Federalnej Agencji Transportu Lotniczego wśród pasażerów znajdował się szef Grupy Wagnera. „Według listy pasażerów znajduje się wśród nich imię i nazwisko Jewgienija Prigożyna” – zaznaczono.

