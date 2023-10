Polski paralotniarz zaginął w Indiach. Od poniedziałku nie ma z nim kontaktu

Bir to wiejska wioska położona w zachodniej części doliny Joginder Nagar w stanie Himachal Pradesh w północnych Indiach. Jest to paralotniarska stolica Indii. Od poniedziałku trwają tam poszukiwania polskiego paralotniarza. 70-letni Andrzej Kulawik był po raz ostatni widziany w południe, 23 października. Zespół ratowników koncentruje swoje poszukiwania w pobliżu Kareri w Dharamsali.

„Mój ojciec wciąż jest zaginiony. Straciliśmy z nim kontakt 23 października. Widzieliśmy go ostatni raz w pobliżu Dharamshali i myślimy, że chciał wrócić do punktu wyjścia. Jego telefon i radio nie działają, ponieważ miał bardzo niski poziom baterii już w pobliżu Dharamshala” – przekazała córka paralotniarza, Alicja Kulawik.

Bir w Indiach. Trwa akcja ratunkowa. Szukają zaginionego Polaka

Miejscowa policja, cytowana przez Times of India informuje, że dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły zamierzonego skutku. Służby wystosowały apel do mieszkańców, by informowali, jeśli zobaczą paralotnię z czerwonymi, niebieskimi i żółtymi paskami. Polski paralotniarz nie zna polskiego ani hindi, dlatego zaapelowano, by od razu kontaktować się z policją. W poszukiwaniach pomaga też stowarzyszenie paralotniarzy Bir Billing.

Równolegle trwały poszukiwania rosyjskiego paralotniarza, który miał wystartować z tego samego miejsca, co Polak. Jednak załoga helikoptera zlokalizowała go nazajutrz, we wtorek. W środę mężczyzna został przetransportowany w „bezpieczne miejsce”.

Times of India donosi, że łącznie miały miejsce trzy podobne przypadki przed rozpoczęciem Pucharu Świata w paralotniarstwie. Mistrzostwa, które rozpoczęły się w czwartek zgromadziły ponad 500 paralotniarzy, w tym blisko stu z zagranicy.

