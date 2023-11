Chiński kucharz oskarżony o obrazę pamięci syna dyktatora. Ugotował smażony ryż z jajkiem

Wang Gang, chiński kucharz-celebryta, który ma ponad 2 miliony obserwujących na YouTube i ponad trzy miliony na Weibo (chiński Twitter) został skrytykowany przez widzów za wideo, na którym ugotował smażony ryż z jajkiem. To bardzo popularne danie w kraju oraz jedno z najbardziej rozpoznawalnych z chińskiej kuchni na całym świecie. Zarzucono mu, że celowo chciał zakpić z syna byłego dyktatora Mao Zedonga – Mao Anyinga, w rocznicę jego śmierci – poinformował The Guardian.

Znany chiński kucharz przeprasza po wywołaniu afery. Wszystko przez film z popularnym daniem

Wang przeprosin i usunął film z samouczkiem. – Jako szef kuchni nigdy więcej nie zrobię smażonego ryżu – zapewnił. Nie było to jednak pierwsze takie zachowanie chińskiego kucharza-celebryty, który podobne nagrania publikował w 2018 oraz 2020 r., za każdym razem wywołując oburzenie.

Mao Anying to chiński oficer wojskowy, który został zabity przez amerykańskie bombowce 25 listopada 1950 roku podczas wojny koreańskiej. Według usilnie dementowanych plotek, zamiast schronić się podczas bombardowania, wyszedł przez jaskinię, w której znajdowało się dowództwo chińskiej armii, aby rozpalić ogień pod smażony ryż z jajkiem, przez co zdradził siłom wroga pozycję.

Problem ze smażonym ryżem z jajkiem. Temat tabu

W 2018 r. chiński rząd uznał, że znieważanie „bohaterów i męczenników”, którzy rzekomo poświęcili się dla Chin lub partii komunistycznej, jest przestępstwem. Plotki i odniesienia do smażonego ryżu z jajkiem są obecnie tematem tabu w bardzo wrażliwym i kontrolowanym środowisku politycznym Chin. Nawiązywanie do tej potrawy nie jest cenzurowane, ale w październiku czy listopadzie jest niebezpieczne i wskazane jest, aby go unikać.

