Strzelanina w szkole. Trwa interwencja służb w stanie Iowa

Według urzędników hrabstwa Dallas, na których powołuje się ABC News, miejsce zdarzenia jest obecnie „zabezpieczone”. Z kolei z informacji AP wynika, że budynek, gdzie mieści się miejskie gimnazjum i liceum, otoczyła duża liczba pojazdów uprzywilejowanych.



Agencja przekazała też wstrząsającą reakcję matki uczęszczających tam uczniów. Erica Jolliff pojawiła się przed szkołą po tym, jak ewakuowano z niej jej córkę. Z kolei syn kobiety, Amir może wciąż znajdować się w budynku. – Chcę tylko wiedzieć, że jest cały i zdrowy – mówi Jolliff. – Nic mi nie chcą powiedzieć – dodaje.

Trudne chwile przeżył też ojciec 15-letniego Zandera Shelley, który czekał na korytarzu na rozpoczęcie lekcji, kiedy usłyszał strzały. Chłopak ukrył się w jednej z klas, a o zdarzeniu poinformował rodziców za pośrednictwem wiadomości SMS.

Strzelanina w Perry High School w stanie Iowa

ABC informuje, że wskutek strzelaniny zginęła jedna osoba. Nie wiadomo jednak, czy ofiarą padł któryś z uczniów czy pracowników placówki. W zdarzeniu miały zostać ranne dwie osoby. Ich stan pozostaje nieznany.

Szkoła średnia jest częścią okręgu szkolnego Perry Community School District, do którego uczęszcza 1785 uczniów. Czwartek był dla uczniów pierwszym dniem powrotu do szkoły po wakacyjnej przerwie. Jak wynika z wiadomości przesłanej w systemie komunikacji, pracownicy wszystkich szkół w okręgu szkolnym Perry Community School District zostali zwolnieni do domu. „Nie wracajcie do budynku. Więcej informacji będzie dostępnych później” – podano.

Biuro szeryfa hrabstwa Dallas potwierdziło NBC News, że prowadzi dochodzenie w sprawie strzelaniny, ale nie zdradziło żadnych dalszych szczegółów.

