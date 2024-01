Donald Trump powtórzył swój plan ws. Ukrainy. Rzecznik Władimira Putina zaskoczony

Donald Trump 20 stycznia na spotkaniu przedwyborczym w stanie New Hampshire obiecał, że jeśli wygra wybory w USA na początku listopada, osiągnie porozumienie pokojowe w Ukrainie, zanim zostanie zaprzysiężony w połowie stycznia 2025 r. – Rozstrzygniemy tę straszną wojnę – zapewnił były amerykański przywódca. Trump nie wskazał jak długo mu to zajmie, ani w jaki sposób zamierza to zrobić. – Znam dobrze Władimira Putina, znam Wołodymyra Zełenskiego, rozwiążemy to – zapewnił.

Trump przekonywał, że nie byłoby rosyjskiej inwazji na Ukrainę, gdyby to on był głową państwa, bo „wszyscy się go bali i go szanowali”. To nie pierwszy raz, kiedy Trump wygłasza tego typu zapewniania ws. pokoju. Wcześniej mówił m.in., że zajmie mu to 24 godz. Najnowszą wypowiedź byłego prezydenta USA skomentował Wołodymyr Zełenski, który uznał, że Trump ponownie mówił o takiej perspektywie czasowej.

Trump chce zakończyć wojnę w Ukrainie. Niepokój Zełenskiego, Pieskow dementuje kontakty

Ukraiński przywódca ocenił, że pomysł byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych jest „bardzo niebezpieczny”. Zełenski wyjaśnił, że niepokój związany z taką deklaracją jest związany z tym, że Trump podejmie taką decyzję samodzielnie, bez uwzględnienia opinii narodu ukraińskiego. Ubolewał, że będzie to oznaczać ustępstwa terytorialne ze strony władz w Kijowie. Przywódca Ukrainy ponownie zaprosił byłego prezydenta USA, aby ten odwiedził Kijów. Dodał, że „wystarczą mu 24 godziny”.

O słowa Trumpa został również zapytany rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow cytowany przez rosyjską państwową agencję prasową TASS przekonywał, że strona rosyjska nie ma pojęcia, w jaki sposób były amerykański przywódca chciałby spełnić swoją obietnicę. Rzecznik Putina dodał, że „nie było żadnych kontaktów w tej sprawie”.

