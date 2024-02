Uzbrojona policja i nadzwyczajne środki. Rusza proces podejrzewanego ws. Madeleine McCann

W piątek 16 lutego dziennikarze z całego świata mają zjechać do Sądu Okręgowego w Brunszwiku na długo oczekiwane przesłuchanie 47-letniego Christiana Bruecknera. Mężczyzna jest obecnie głównym podejrzewanym w związku zaginięciem Madeleine McCann w 2007 roku, ale nigdy nie został o to oskarżony. Będzie to pierwsze publiczne wystąpienie Bruecknera w sądzie od czasu, gdy wiąże się go z zaginięciem trzyletniej wówczas Brytyjki.

47-latek jest podejrzany o popełnienie pięciu przestępstw w latach 2000-2017 w Portugalii i odbywa już karę więzienia za gwałt popełniony w 2005 roku. Pięć postawionych mu zarzutów obejmuje:gwałt na kobiecie w wieku od 70 do 80 lat w jej domku letniskowym w Portugalii w latach 2000-2006, gwałt na dziewczynce, która prawdopodobnie miała co najmniej 14 lat, w jego domu w Praia da Luz w latach 2000-2006, gwałt na młodej kobiecie po wejściu do jej mieszkania w 2004 r., wykorzystanie seksualne dziecka na plaży w 2007 r., wykorzystanie seksualne dziecka na placu zabaw w tym samym roku.

Nowe fakty ws. Madeleine McCann wypłyną przed sądem?

Niemieckie władze przygotowały szereg zaostrzonych środków bezpieczeństwa na czas procesu, który ma potrwać do czerwca.

„The Mirror” ujawnia, że uzbrojona policja będzie stacjonować wewnątrz i na zewnątrz sądu podczas każdej z 29 rozpraw. Brueckner prawdopodobnie zostanie przeniesiony z więzienia o zaostrzonym rygorze w północnych Niemczech na czas trwania procesu, a na salę rozpraw nr 141 wejdzie bezpiecznym tunelem prowadzącym z zakładu karnego, w towarzystwie swojego zespołu prawników. Policja będzie również pilnować świadków, którzy przylecą na ten proces z całej Europy na przesłuchania.

3-letnia Madeleine zniknęła z wakacyjnego apartamentu swoich rodziców w kurorcie Praia da Luz w Portugalii maju 2007 roku. Jej rodzice, Kate i Gerry, pochodzący z wioski Rothley w Leicestershire, jedli wtedy obiad z przyjaciółmi w pobliskiej restauracji tapas. Przez lata nie tracili nadziei, że córka odnajdzie się żywa.

Brueckner mieszkał w rozpadającym się domu w tej samej wiosce w czasie jej zniknięcia. Został uznany za podejrzewanego w tej sprawie w 2020 roku. Zaprzecza jakiemukolwiek udziałowi w zbrodni.

