Grossi w Rosji. Spotkanie z Putinem miało „napięty” charakter

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w środę, aby omówić kwestie bezpieczeństwa w elektrowni atomowej w Zaporożu. Rozmowy odbyły się po wcześniejszych konsultacjach Grossiego z urzędnikami ds. energetyki oraz z szefem państwowego koncernu energetyki jądrowej Rosatom, Aleksiejem Lichaczewem.

Kreml opublikował ogólne uwagi Putina i Grossiego z tego spotkania, podkreślając gotowość Rosji do omówienia „szczególnie drażliwych i ważnych kwestii” związanych z energią jądrową oraz podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Niemniej jednak szczegóły spotkania za zamkniętymi drzwiami nie zostały ujawnione.

Znów głośno o zaporoskiej elektrowni. Szef MAEA spotkał się z Putinem

Elektrownia w Zaporożu znalazła się pod kontrolą rosyjską w wyniku inwazji na Ukrainę w 2022 roku. W ciągu ostatnich 18 miesięcy elektrownia wielokrotnie traciła zasilanie, przez co konieczne było wykorzystanie z generatorów w celu utrzymania podstawowych funkcji, w tym chłodzenia reaktorów.

Grossi podczas swojej wizyty w Rosji rozmawiał przedstawicielami Rosatomu oraz rosyjskimi urzędnikami ds. obrony i spraw zagranicznych. Mimo że nie podano szczegółów, rozmowy – jak pisze agencja RIA – miały „napięty” charakter.

Grossi spotkał się z Putinem. Prezydent Rosji chce zapewnić bezpieczeństwo

Jednym z głównych problemów wokół zaporoskiej elektrowni jest konieczność wyłączenia jednego z sześciu reaktorów w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Jest to konieczne do odprowadzenia ciekłych odpadów radioaktywnych w zbiornikach magazynowych. Dodatkowo istnieje obawa przed niedoborem wody do chłodzenia.

W ubiegłym miesiącu Grossi przeprowadził inspekcję odwiertów, aby ocenić dostępność wody. Zwrócił wówczas uwagę, że w rejonie ograniczono liczbę ostrzałów rakietowych. Rosyjska agencja informacyjna TASS podała, że szef MAEA stwierdził, że ilość wody jest w tym momencie wystarczająca.

