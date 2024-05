Tak brytyjski dziennik zareagował na obietnicę Tuska. Wytknięto premierowi błąd

Zapowiedź szefa polskiego rządu odbiła się szerokim echem w kraju. Na obietnicę dotyczącą zamożności Polaków zareagowała też zagraniczna prasa. Wszystko za sprawą porównania, jakim posłużył się premier. Donald Tusk złożył deklarację w związku z 20. rocznicą przystąpienia do Unii Europejskiej. W tym kontekście wspomniał o wartości, jaką niesie ze sobą członkostwo we Wspólnocie i konsekwencje, jakie wiążą się z jej opuszczeniem.

Choć nie nawiązał bezpośrednio do decyzji, jaką za sprawą referendum pojął rząd Wielkiej Brytanii, to odniósł się do zarobków Brytyjczyków i stanu ich gospodarki. „Kiedy my świętujemy 20 lat w Unii, w Wielkiej Brytanii toczy się ostra debata wywołana prognozą Banku Światowego, zgodnie z którą dochód na głowę będzie w 2025 wyższy w Polsce niż w UK. I to obiecuję: na 25 rocznicę Polacy będą zamożniejsi od Brytyjczyków. Lepiej być w Unii!” – napisał Donald Tusk.

Brytyjski dziennik wytyka błąd Tuskowi. „Wtedy przypada polska rocznica”

Brytyjski dziennik „The Independent” zwrócił uwagę na ten post i wskazał, że „polski premier przechwalał się, że w przyszłym roku Polacy będą bogatsi od Brytyjczyków”. „Były przewodniczący Rady Europejskiej powołał się na prognozy, które wskazują, że Polska jest na dobrej drodze do osiągnięcia wyższego PKB na mieszkańca do 2025 r. niż Wielka Brytania” – czytamy.

„W 2029 roku przypada 25. rocznica przystąpienia Polski do UE” – pisze gazeta wskazując na błąd, jaki popełnił Donald Tusk, który napisał, że rocznica ta minie w przyszłym roku. Dziennik pisze dalej, że Tusk odniósł się do prognoz Banku Światowego, z których wynika, że PKB na mieszkańca w 2021 r. wyniósł niemal 45 tys. dolarów w Wielkiej Brytanii i 34,9 tys. dolarów w Polsce. „Jeśli PKB na mieszkańca w Wielkiej Brytanii będzie nadal rósł średnio o 0,5 proc. rocznie, tak jak miało to miejsce w latach 2010–2021, a Polska utrzyma średni wzrost na poziomie 3,6 proc., do 2030 r. wyprzedzi Wielką Brytanię” – wskazuje „The Independent”.

Brytyjczycy będą biedniejsi niż mieszkańcy Polski?

W tym kontekście gazeta przypomina wypowiedź Sir Keira Starmera, przewodniczącego Partii Pracy, który ocenił, że Polska jest na dobrej drodze do wyprzedzenia Wielkiej Brytanii w ciągu dekady pod względem wielkości gospodarki. Ocenił tym samym, że działania Partii Konserwatywnej prowadzą do tego, że Brytyjczycy będą biedniejsi niż mieszkańcy Polski, Węgier i Rumunii. Z analizy partii wynikało, że Bułgaria i Rumunia mogą również wyprzedzić Wielką Brytanię, jeśli obecne tendencje utrzymają się do 2040 r.

„Rumunia ze średnim rocznym wzrostem na poziomie 3,8 proc. i Węgry na poziomie 3 proc. również mogą wyprzedzić Wielką Brytanię do 2040 r., jeśli prognozy będą trafne” – pisze „The Independent”.

