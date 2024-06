Tysiące Izraelczyków wyszło na ulice. Domagali się porozumienia ws. Gazy

Ponad 100 tysięcy Izraelczyków wyszło na ulice Tel Avivu, domagając się by rząd Benjamina Netanjahu doprowadził do porozumienia ws. uwolnienia zakładników porwanych przez Hamas i przedterminowych wyborów. Był to największy protest od czasu krwawego ataku na Izrael z 7 października.

Sobotni protest miał być największym od krwawego ataku przeprowadzonego przez Hamas 7 października. Protesty przeciwko polityce premiera Benjamina Netanjahu są regularnie organizowane co tydzień stycznia 2023 roku z kilkumiesięczną przerwą po ataku Hamasu. Organizatorzy protestu szacują, że w sobotę 1 czerwca na ulice Tel Avivu wyszło 120 tys. osób. Demonstracje odbyły się także w innych miastach Izraela. Po zakończeniu oficjalnego wiecu demonstrujący pozostali na Placu Demokracji, dalej skandując hasła wzywające do uwolnienia zakładników. Na placu rozpalono ognisko. Doszło do starć z policją, w kórych rannych miało zostać 14 funkcjonariuszy. Więcej informacji wkrótce.