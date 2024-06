Brutalnie zaatakował premier Danii. Polak podejrzany o napaść

Do bulwersujących wydarzeń w centrum Kopenhagi doszło w piątek 7 czerwca. Szefowa duńskiego rządu została zaatakowana na placu Kultorvet, tuż po zakończeniu spotkania z udziałem kandydatki jej partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawca napaści uderzył Mette Frederiksen pięścią w ramię, przez co straciła równowagę i upadła.

Dania. Premier Mette Frederiksen brutalnie zaatakowana

Kancelaria szefowej rządu poinformowała, że po przeprowadzeniu kompleksowych badań w szpitalu okazało się, że premier Danii doznała lekkiego urazu kręgosłupa szyjnego.

Z relacji ministra ds. środowiska Magnusa Heunicke wynika, że Mette Frederiksen jest zszokowana atakiem. „Wstrząsnęło to wszystkimi, którzy są jej bliscy. Tego typu wydarzenia nie mogą mieć miejsca w naszym pięknym, bezpiecznym i wolnym kraju. Wszyscy mamy obowiązek dbać o siebie nawzajem i o wartości, na których zbudowana jest Dania” – stwierdził polityk.

Polak zaatakował premier Danii

Motywy działania 39-letniego napastnika pozostają nieznane. Mężczyzna trafiła już w ręce policji. Postanowiono mu zarzut napaści na osobę pełniącą funkcję publiczną, stosując przemoc i groźbę użycia przemocy.

Duńskie media poinformowały, że sprawca napaści pochodzi z Polski. W Danii miał mieszkać od 2019 roku. Z relacji świadków zdarzenia oraz opinii lekarskiej wynika, że w czasie zatrzymania napastnik miał się zachowywać agresywnie i sprawiać wrażenie niezrównoważonego psychicznie. Według medyka znajdował się on pod wpływem alkoholu oraz narkotyków. Doniesienia o polskim pochodzeniu agresora potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński.

Szefowa KE potępiła atak

Atak został potępiony m.in. przez szefową Komisji Europejskiej. „Byłam zszokowana wiadomością o ataku na premier. Potępiam ten straszny czyn, który jest sprzeczny ze wszystkim, w co wierzymy i o co walczymy w Europie. Życzę ci siły i odwagi – wiem, że masz ich pod dostatkiem” – napisała Ursula von der Leyen w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Amerykanie zmienią strategię nuklearną? Słowa doradcy Bidena dają do myśleniaCzytaj też:

Nowe fakty ws. człowieka Macierewicza przy NATO. Duda był przeciwny, przekonał go Kaczyński