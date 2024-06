Przełomowa decyzja Netanjahu. Zmieni losy wojny na Bliskim Wschodzie?

11 października 2023 roku został utworzony w Izraelu gabinet wojenny. W jego skład wchodziło sześciu polityków. Taki krok został podjęty w odpowiedzi na atak przeprowadzony przez członków Hamasu.

Przełomowa decyzja Benjamina Netanjahu

W niedzielę 17 czerwca Bejamin Netanjahu miał podjąć decyzję o rozwiązaniu gabinetu. Kluczowa w tej kwestii miała być rezygnacja byłego ministra obrony Beniego Ganca. Wcześniej z udziału w pracach zrezygnował Gadi Eisenkot. Nieoficjalnie mówi się, że powodem była irytacja na brak strategii Benjamina Netanjahu na dalsze działania wobec Palestyny.

Kilka tygodni temu Beni Ganc złożył ultimatum premierowi Izraela. Groził, że złoży rezygnację, jeśli do 8 czerwca nie zostanie utworzony szczegółowy plan na to, jak zarządzać Strefą Gazy po zakończeniu wojny. Domagał się, aby w planie zostały zawarte punkty takie jak m.in. demilitaryzacja Strefy Gazy i demobilizacja Hamasu oaz powrót izraelskich zakładników do kraju.

Działalność gabinetu wojennego już wcześniej wzbudzała sporo kontrowersji. Sytuację mógł jeszcze zagonić fakt, że krajnie prawicowi ministrowie bezpieczeństwa i finansów Itamar Ben Gwir i Bezalel Smotricz domagali się włączenia w skład gabinetu. Jeśli otrzymaliby zgodę, mogłoby to doprowadzić do kolejnych sporów z sojusznikami.

Benjamin Netanjahu może trafić do aresztu

Pod koniec maja główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego postanowił zawnioskować o areszt dla przywódców Izraela i Hamasu. Biuro prokuratora przekazało, że wystąpiło z wnioskiem o wydanie nakazów aresztowania dla trzech czołowych przywódców Hamasu. Jahja Sinwar, Mohammed Deif i Ismail Hanije mają być sądzeni m.in. za swoją domniemaną rolę w atakach z 7 października na Izrael.

Podobne nakazy wydano dla premiera Izraela Benjamina Netanjahu i ministra obrony Joawa Galanta w związku ze zbrodniami, do których dochodzi w Strefie Gazy. Prokurator MTK Karim Khan podkreślił, że w jego opinii wszyscy ci politycy są odpowiedzialni zarówno za zbrodnie wojenne, jak i zbrodnie przeciwko ludzkości, do których doszło w Izraelu oraz Strefie Gazy.

