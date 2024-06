Rekiny zyskały godnych przeciwników. Naukowcy o „skoordynowanych atakach”

Badanie, które opublikowano 4 czerwca na łamach czasopisma Frontiers in Marine Science, rzuca nowe światło na zachowania orek. Naukowcy zaobserwowali, że w małym parku morskim u wybrzeży Meksyku te wielkie, czarno-białe ryby polują na rekiny. Tworzą tam tym samym „krajobraz strachu”, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do dramatycznych zmian w ekologii regionu.

W latach 2022–2023 w Parku Narodowym Cabo Pulmo, który obejmuje około 27 mil kwadratowych w Zatoce Kalifornijskiej, zaobserwowano trzy przypadki polowania na rekiny przez orki.

Obecność orek ma wpływ na brak rekinów

Pierwszy przypadek miał miejsce w styczniu 2022 roku, kiedy dron zarejestrował dwie orki pływające w pobliżu rekina czarnopłetwego. „Rekin natychmiast wpłynął na głębszą wodę, prawdopodobnie po wykryciu orek” – twierdzą naukowcy.

Drugi przypadek miał miejsce w tym samym miesiącu, kiedy dron wychwycił trzy orki przeprowadzające „skoordynowany atak” na żarłacza byczego. Jedna z orek zaatakowała rekina, ale ten uciekł.

Naukowcy twierdzą, że trzecie i ostatnie polowanie odbyło się w grudniu 2023 roku. Wtedy z kolei dron zarejestrował ucztę – cztery orki jadły ciała kilku rekinów byczych. W wyniku co najmniej jednego z polowań z tego obszaru zniknęły duże skupiska rekinów. „Ten wyraźny brak rekinów zbiega się z obecnością orek w parku” – stwierdzili naukowcy.

Orki tworzą „krajobraz strachu”

Ponadto grupę około 100 rekinów zaobserwowano dalej na południu parku, w pobliżu wyrwy w rafie niedostępnej dla orek, co według badaczy wskazuje na to, że rekiny szukały tam schronienia. „Nasze wyniki sugerują zatem, że orki mogą być w trakcie tworzenia ekologicznego krajobrazu strachu” – stwierdzili naukowcy.

Nowo udokumentowane polowania orek w parku morskim mogą potencjalnie doprowadzić do dramatycznego wysiedlenia rekinów, które są kluczowym elementem branży turystycznej parku. W 1995 roku w parku zakazano wędkowania, co doprowadziło do rozkwitu życia morskiego, w tym rekinów, i przyciągnęło płetwonurków z całego świata.

Jednak naukowcy zauważyli, że nie jest jasne, jak długo orki żerowały wcześniej na rekinach w regionie, ponieważ zwierzęta te są jeszcze niedostatecznie zbadane – podobnie jak ich zależność od rekinów.

