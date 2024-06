Wybory parlamentarne we Francji. Opublikowano wyniki exit poll

Zaprezentowane wyniki opublikowane zostały przez Ifop (Institut français d'opinion publique). Sondaż przeprowadzony został na zlecenie francuskiej sieci telewizyjnej TF1. Według pracowni Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen (RN) zwyciężyło, otrzymując 34 proc. głosów. Dalej natomiast uplasował się lewicowy Nowy Front Ludowy (NFP) – z wynikiem 28,1 proc. Trzecie miejsce należy zaś do centrum, czyli Odrodzenia Emmanuela Macrona – które otrzymało 20,3 proc. głosów.

Rekordowa frekwencja. W 2022 roku była niższa o blisko 20 proc.

Frekwencja podczas przyspieszonych wyborów parlamentarnych była wyjątkowo wysoka – blisko 60 proc. wyborców udało się do urn (stan na godzinę 17). Warto przypomnieć, że o tej samej porze w 2022 roku informowano o zdecydowanie niższym procencie obywateli, którzy wybrali się do lokali wyborczych – było to 39,42 proc.

Kilka dni temu Ifop wskazywał na ogólną frekwencję, wynoszącą 67 proc. Pracownia przeprowadziła też badanie na zlecenie francuskiego dziennika „Le Figaro”, stacji LCI i Sud Radia, który prognozował zwycięstwo RN. Szacowano, że otrzyma 36,5 proc. głosów, natomiast NFP miał otrzymać 29 proc. Na końcu według Ifop znaleźć miało się Odrodzenie – z wynikiem 20,5 proc.