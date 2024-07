Nie tylko ukraińscy politycy obawiają się konsekwencji ewentualnego zwycięstwa Donalda Trumpa w jesiennych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. To jednak Kijów jest głównym zainteresowanym utrzymaniu obecnej linii politycznej w Waszyngtonie. Może to być znacznie trudniejsze lub niemożliwe, kiedy do władzy dojdzie nieprzewidywalny reprezentant Republikanów.

Ukraina chce szybkiego szczytu pokojowego?

Dziennikarze agencji informacyjnej Bloomberg przekonują, że władze Ukrainy właśnie z powodu nadchodzących wyborów w USA planują kolejny szczyt pokojowy jeszcze w tym roku. Zełenski i jego doradcy nie chcą, by możliwa zmiana w fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych nie oznaczała końca amerykańskiego wsparcia wojskowego.

Informujący o planach na kolejny szczyt Bloomberg powołuje się na ukraińskiego urzędnika. Z kolei kilku zachodnich polityków w rozmowie z dziennikarzami miało podkreślać, że spotkanie pokojowe musi zostać starannie zorganizowane, mieć wyraźnie określony cel oraz realistyczne oczekiwania. O drugim szczycie pokojowym mówił zresztą sam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Liczył wówczas na wsparcie ze strony amerykańskiej.

Rosji zabraknie na szczycie pokojowym?

Zapowiadane spotkanie pokojowe miałoby być kontynuacją tego, które odbyło się w szwajcarskiej Genewie w czerwcu tego roku. Wzięły w nim udział 93 państwa, a zabrakło oczywiście Rosji. Tym razem przedstawiciele Kremla mieliby również uzyskać zaproszenia.

Nie wiadomo jednak, co miałoby przekonać Moskwę do udziału w szczycie. – Znamy zamiary reżimu w Kijowie i jego zachodnich kuratorów, aby „zrehabilitować się” po nieudanym szczycie pokojowym w Szwajcarii roku i spróbować zorganizować podobne wydarzenie – mółwi wiceminister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Michaił Galuzin w rozmowie z Ria Nowosti.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Co Polacy sądzą o zestrzeliwaniu rakiet nad Ukrainą? Nowy sondaż rozwiewa wątpliwościCzytaj też:

Fałszywy ksiądz skazany. Robił z Ukraińców polskich zakonników