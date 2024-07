Próba zamachu na Donalda Trumpa. Joe Biden zabrał głos

Joe Biden wydał oświadczenie w związku ze strzelaniną, która miała miejsce podczas wiecu Donalda Trumpa w Pensylwanii. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że najważniejsze jest to, że Trump jest bezpieczny, a jego stan stabilny. „Modlę się za niego i jego rodzinę oraz za wszystkich, którzy uczestniczyli w wiecu. Czekamy na dalsze informacje” – napisał na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Próba zamachu na Donalda Trumpa. Joe Biden: To chore

Joe Biden podkreślił, że konieczne jest zjednoczenie narodu we wspólnym potępieniu próby zamachu. – W USA nie ma miejsca na tego rodzaju przemoc. To chore, to chore – powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych podczas konferencji prasowej.

– Najważniejsze jest to, że wiec Donalda Trumpa powinien móc odbywać się pokojowo i bez żadnych problemów. Sama idea, że w USA dochodzi do przemocy politycznej jest nie do pomyślenia. Wszyscy muszą to potępić. Wszyscy – stwierdził. Z informacji przekazywanych przez amerykańskie media wynika, że Joe Biden odbył rozmowę telefoniczną z Donaldem Trumpem. Nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących jej przebiegu.

Wołodymyr Zełenski: Jestem zbulwersowany

Pojawiają się pierwsze komentarze politycznych liderów z innych krajów. „Moje myśli i modlitwy są z prezydentem Donaldem Trumpem w tych mrocznych godzinach” – napisał premier Węgier Viktor Orban. Premierzy Kanady i Izraela zamieścili podobne wpisy, zapewniając o modlitwie i wyrażając nadzieję na to, że Donald Trump szybko wróci do pełni zdrowia.

Głos w sprawie zabrał również Wołodymyr Zełenski. „Jestem zbulwersowany informacją o postrzeleniu byłego prezydenta USA Donalda Trumpa podczas wiecu w Pensylwanii. Taka przemoc nie ma uzasadnienia i nie ma na nią miejsca w żadnym miejscu na świecie. Przemoc nigdy nie powinna zwyciężać” – napisał prezydent Ukrainy. Jak zaznaczył, z ulgą przyjął wiadomość, że Donald Trump jest już bezpieczny i życzy mu szybkiego powrotu do zdrowia.

