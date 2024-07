Muzułmańskie przedszkole w Niemczech. Radni byli „za”

Jako pierwszy o wynikach głosowania poinformował publiczny nadawca Norddeutscher Rundfunk. Jak podaje niemiecki dziennik „Bild”, ostateczną decyzję w sprawie powstania przedszkola podejmie jednak krajowy Urząd do spraw Dzieci i Młodzieży (Jugendamt).

Na początku do przedszkola przydzielonych zostanie 60 dzieci. Nie będą musiały wyznawać Islamu

Do przedszkola (funkcjonującego w trybie dziennym) uczęszczałoby początkowo 60 osób. To, czy dane dziecko zostanie przyjęte do placówki edukacyjnej, ma nie być uzależnione od jego poglądów religijnych. W placówce głównym językiem byłby niemiecki. Założycielem placówki będzie Stowarzyszenie Meczetowe.

Za budynek przedszkola zapłacić ma Stowarzyszenie Islamskich Centrów Kultury z Kolonii. Chodzi o około 2,8 miliona euro (około 12 mln złotych). Miasto Neumünster ma natomiast pokryć koszt wyposażenia szkoły, szacowany na 250 tys. € (ponad 1 mln zł) i czynsz (rocznie – ok. 180 tys. €, czyli ponad 770 tys. zł). Jeśli Jugendamt da zielone światło, to placówka zostanie najprawdopodobniej otwarta w 2025 roku.

Niemieckie dzieci wybierają Islam. Bo nie chcą być „outsiderami”

Pod koniec kwietnia tego roku „Bild” pisał, że rodzice wielu dzieci zgłaszają się do niemieckich poradni o pomoc, bo ich dzieci – wyznawcy chrześcijaństwa – chcą przyjąć nową religię – islam. Jak argumentuje młodzież, nie chcą dalej „czuć się outsiderami [wyobcowani – red.] w szkole”. W związku z wysokim poziomem imigracji w ostatnich latach odsetek muzułmańskiej młodzieży i dzieci w szkołach wzrósł – informował anonimowy rozmówca dziennikarzy, urzędnik ds. bezpieczeństwa.

Muzułmańskie dzieci w szkołach zwracają uwagę dziewczętom, jeśli ich zachowanie jest przesadnie „zachodnie”, czyli mało pobożne. „Bild informował, że w niektórych szkołach na terenie Berlina, Frankfurtu czy Essen muzułmanie stanowią większość – ponad 80 procent wszystkich uczniów.

