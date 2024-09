We wtorek 3 września trzech ukraińskich ministrów złożyło rezygnacje z pełnionych stanowisk. Rusłan Stefanczuk, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy poinformował, że są to: minister do spraw strategicznych gałęzi przemysłu Ołeksandr Kamyszin, szef resortu sprawiedliwości Denys Maluska oraz szef resortu ochrony środowiska i zasobów naturalnych Rusłan Striłec. Swoje odejście z rządu ogłosiła również wicepremier i minister ds. reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Iryna Wereszczuk.

Rewolucja na szczytach ukraińskich władz. Kułeba podał się do dymisji

Agencja Reutera donosiła, że Wołodymyr Zełenski odwołał wiceszefa Kancelarii Prezydenta Rostisława Szurmę. Ustalenia te zostały potwierdzone przez dekret prezydenta Ukrainy, który pojawił się na oficjalnej stronie rządowej.

W środę 4 września do dymisji podał się Dmytro Kułeba. „Rada Najwyższa Ukrainy otrzymała list rezygnacyjny od ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytra Kułeby. Oświadczenie zostanie rozpatrzone na jednym z najbliższych posiedzeń plenarnych – podał Rusłan Stefanczuk”. Wśród potencjalnych kandydatów na nowego szefa ukraińskiej dyplomacji przewija się przede wszystkim Andrij Sybiga, obecny wiceszef MSZ.

facebook

Wołodymyr Zełenski o zmianach w rządzie

Do przetasowań na szczytach ukraińskich władz odniósł się Wołodymyr Zełenski. Przywódca podkreślił, że „jesień będzie niezwykle ważna dla jego kraju”. – Nasze instytucje państwowe muszą być zorganizowane w taki sposób, aby Ukraina mogła osiągnąć wszystkie wyniki, których potrzebuje – tłumaczył.

Lider rządzącej partii Sługa Narodu Dawid Arachamija zapowiedział, że zmiany mogą objąć nawet połowę kierownictwa wszystkich najważniejszych gabinetów. Według nieoficjalnych ustaleń, Wołodymyr Zełenski będzie chciał uzupełnić wakaty jeszcze przed podróżą do Stanów Zjednoczonych na wrześniowe Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Czytaj też:

Zełenski szczerze o przejęciu kontroli nad częścią rosyjskiego terytorium: Nie potrzebujemy tych ziemCzytaj też:

Rosja zaatakowała placówkę oświatową w Połtawie. Kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych