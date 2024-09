Szykuje się rozstanie Harry'ego z Meghan? Smutne doniesienia mediów

Książę Harry i Meghan Markle są małżeństwem od 2018 roku – aktorka „W garniturach” dzięki ślubowi stała się księżną. Po bajkowym weselu panował ogromny stres, bo między Harrym i Meghan a pozostałymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej, zwłaszcza królem Karolem i księciem Williamem, doszło do sprzeczek.

Książę Harry wraz z Meghan i dziećmi wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, zrywając z obowiązkami członka rodziny królewskiej. Nastąpiło także ochłodzenie stosunków między nim a jego bratem, księciem Williamem. Wygląda jednak na to, że sprawa może się wkrótce zmienić, a Harry ma dość kłótni i rozłamu między nimi, bowiem jest coraz częściej widywany w Anglii, bez Meghan u boku.

Uroczystości i spotkania. Harry pojawiał się na nich bez Meghan

Jednak również podczas spotkań w USA Harry coraz częściej pojawia się sam. Książę był ostatnio widziany na imprezie charytatywnej Kevina Costnera. Podobno Meghan była wtedy chora. Do Nowego Jorku również udał się bez żony. Pojawił się tam ze względu na Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Tygodnia Klimatycznego. Co ciekawe, ekologia i kryzys klimatyczny to tematy, które również interesują Meghan – a jednak jej z nim nie było.

Harry później wrócił do swojego dawnego domu w Anglii, aby wziąć udział w ceremonii wręczenia nagród „WellChild Awards” – i znowu bez żony.

Jak stwierdził ekspert królewski Phil Dampier w rozmowie z dziennikiem The Sun, „to wymowne, że teraz Harry tak wiele robi sam”. – Wiodą bardziej oddzielne życia, ponieważ wygląda na to, że Harry próbuje precyzyjnie określić ich przyszłość – mówił dziennikarzom.

