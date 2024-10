W tym kraju prawa człowieka zostaną nadane małpom? Rząd rozpoczął prace

W 1975 roku twórca nowej dziedziny etyki biomedycznej zaproponował 15 kryteriów, według których można oceniać „człowieczeństwo”. Dr Joseph F. Fletcher wśród takich elementów wymienił minimalną inteligencję, samoświadomość, samokontrolę, poczucie czasu i troskę o siebie. To, jak powiedział, odróżnia nas od naszych zwierzęcych przodków.

Dziś, niemal pięćdziesiąt lat później, hiszpański rząd przytacza badania Fletchera w ramach wysiłków na rzecz stworzenia prawa chroniącego zwierzęta. Argumentuje, że rodzina naczelnych hominidów, do której należą goryle, orangutany, bonobo i szympansy, pod względem umiejętności poznawczych jest niezwykle blisko ludzi.

Eksperymenty i wykorzystanie małp mają być zakazane

Zdaniem Ministerstwa Praw Społecznych, które przygotowuje projekt ustawy, jej celem jest wprowadzenie zakazu eksperymentów i badań na małpach człekokształtnych, jeśli wyrządza im to krzywdę. Ustawa ma także zakazać wykorzystywania ich do celów komercyjnych – na przykład angażowania ich do pokazów oraz usprawni działania na rzecz ich ochrony.

Rząd zrobił pierwszy krok, rozpoczynając konsultacje społeczne w sprawie wspomnianej ustawy. Jak czytamy w dokumencie ministerstwa, powodem, dla którego prawo miałoby zostać wprowadzone jest „genetyczna bliskość” małp z człowiekiem oraz fakt, że „posiadają one 15 cech, które bioetyk Joseph Fletcher ustalił niegdyś w celu zdefiniowania ludzkiej osobowości”. Rząd argumentuje także, że oprócz tego, że hiszpańskie prawo uznaje zwierzęta za istoty czujące, w 1997 roku podjęto również decyzję o zaklasyfikowaniu dużych małp do rodziny Hominidae. Znalazły się tam obok ludzi i naszych prehistorycznych przodków.

„Istoty na tym samym poziomie, co nasi przodkowie”

„Ta decyzja, zaakceptowana przez całą społeczność naukową, ma ogromne znaczenie, ponieważ stawia te istoty na tym samym poziomie, co nasi przodkowie, homo erectus, homo habilis, australopitek” – czytamy w dokumencie. Jak podkreśla portal The Times, ministerstwo dodaje, że małpy człekokształtne „posiadają zdolności poznawcze, takie jak uczenie się, komunikacja i złożone rozumowanie, które zbliżają je do zdolności człowieka”.

Pomysł wprowadzenia prawa dotyczącego wielkich małp nie jest w Hiszpanii nowy. W 2006 roku organizacja Proyecto Gran Simio promowała koncept o charakterze nielegislacyjnym. Nie odniesiono jednak sukcesu. – To prawo dotyczące wielkich małp byłoby pierwszym na świecie i w ten sposób Hiszpania uznałaby to, co przyznaje nauka. Hominidy inne niż ludzie są naszymi ewolucyjnymi braćmi i siostrami. Ze względu na to, że należą do naszej rodziny, zasługują na szczególne uznanie -powiedział Pedro Pozas Terrados, kierownik projektu.

