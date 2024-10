15-latek planował zamach. Chciał to zrobić na wycieczce

Sprawa Hüseyina B., 15-latka zatrzymanego w Niemczech za planowanie zamachu terrorystycznego, wzbudziła poważne obawy związane z rosnącą radykalizacją młodzieży, szczególnie w kontekście wpływu skrajnych ideologii.

Hüseyin, pochodzący z Turcji, został aresztowany 1 września w Wuppertalu, po tym jak niemieckie służby specjalne odkryły jego kontakty z islamistą, z którym omawiał planowany atak. Chociaż początkowo zwolniono go po przesłuchaniu, dalsza aktywność internetowa chłopca, w tym publikowanie treści związanych z Państwem Islamskim, spowodowała, że służby wznowiły obserwację.

Jak informuje lokalny niemiecki nadawca Westdeutscher Rundfunk (WDR), 15-latek nawiązał kontakt z islamistą, z którym otwarcie dyskutował na temat planowanych ataków. Zgodnie z informacjami prokuratury, komunikował się z nim za pośrednictwem aplikacji internetowych, wymieniając się informacjami na temat możliwych celów zamachów.

Planował zamach podczas wycieczki szkolnej

Na platformie TikTok publikował filmy, w których pojawiały się elementy symboliki tzw. Państwa Islamskiego. Młody mężczyzna używał tych kanałów do szerzenia skrajnych idei i zyskiwania poparcia dla swoich niebezpiecznych planów.

Śledczy ustalili, że islamista, z którym kontaktował się Hüseyin, próbował nakłonić go do ataków oraz do przeprowadzenia zamachu podczas planowanej wycieczki szkolnej do Holandii. Incydent ten nawiązuje także do niedawnego ataku nożownika Issy al Hasana, który zaatakował ludzi podczas festiwalu z okazji 650-lecia miasta Solingen.

Trzeba przypomnieć, że w wyniku tamtego ataku zginęły trzy osoby, a osiem zostało rannych. Odpowiedzialność za zamach wzięło na siebie Państwo Islamskie.

20 września sąd zdecydował o zamianie tymczasowego zatrzymania 15-latka na areszt przedprocesowy.

