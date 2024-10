Litwini ustawili je na granicy z Rosją. „Zęby smoka”

Litwini postanowili ufortyfikować most, który prowadzi przez rzekę Niemen do Kaliningradu. Minister Laurynas Kasčiūnas zapowiedział, że kolejne takie betonowe konstrukcje ustawione zostaną też w innych miejscach.

Litwa. „Zęby smoka” na kolejnym moście

Minister Kasčiūnas 9 października opublikował fotografię, która przedstawia fortyfikację o ciekawej nazwie: „zęby smoka”, która stanęła na moście w kierunku obwodu kaliningradzkiego. Konstrukcja ma zostać jeszcze wzmocniona o żelazne belki. Cała fortyfikacja przetestowana będzie przez wojsko, które oceni, czy „zęby” będą w stanie powstrzymać ciężki sprzęt.

Wcześniej szef litewskiego MON-u poinformował, że podobna konstrukcja stanęła na moście królowej Luizy w Poniemuniu (okręg tauroski), który prowadzi do Sowiecka (obwód królewiecki). Ostatecznie wszystkie drogi, które biegną z Litwy w tym kierunku, zostaną odpowiednio zabezpieczone. Wcześniej MON i ministerstwo spraw wewnętrznych Litwy informowały o 27 przeszkodach, które powstaną przy granicy z Rosją i Białorusią.

Z podobnych fortyfikacji korzystają Rosjanie. Pierwszy raz użyto ich w czasie II WŚ

Podobne fortyfikacje budowane są także przez Białorusinów na granicy z Ukrainą. Swego czasu Radio Swoboda opublikowało fotografie satelitarne, na których widać było moment wznoszenia obiektów (co rozpoczęto w ubiegłym roku). Umocnienia budowano około 20 kilometrów od granicy i ok. 10 km od miasta Homel. Co ciekawe, część umocnień znajdowała się nawet 10 metrów od cywilnych budynków. „Całkowita długość linii obronnej wynosi około dwóch kilometrów” – informowali dziennikarze.

Z „zębów smoka” korzystają także Rosjanie. Ustawiali je na przykład wtedy, gdy przygotowywali się do kontrofensywy – rozmieszczali je w obwodzie zaporoskim.

Jak wyglądają te konstrukcje? To stojące w kilku rzędach żelbetowe bryły o kształcie ostrosłupa ze ściętym czubkiem. Po raz pierwszy użyto ich podczas II wojny światowej.

