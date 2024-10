Sekretarz generalny ONZ spotkał się z Putinem. „Od słów do czynów”

W środę w rosyjskim Kazaniu rozpoczął się trzydniowy szczyt państw bloku BRICS pod przewodnictwem Władimira Putina. W trakcie wydarzenia sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres apelował, by doprowadzić do pokoju, przechodząc „od słów do czynów”.

Guterres odniósł się do konieczności zakończenia konfliktu w Gazie. Apelował także o pokój w Ukrainie. Gorące namowy do zaprowadzenia pokoju – Potrzebujemy pokoju obejmującego natychmiastowe zawieszenie broni w Gazie, natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie wszystkich zakładników, skuteczne dostarczenie pomocy humanitarnej, zakończenie okupacji i nieodwracalny postęp w kierunku rozwiązania dwupaństwowego – mówił polityk, nawiązując do sytuacji na Bliskim Wschodzie. – Potrzebujemy pokoju w Ukrainie – dodał. – Sprawiedliwego pokoju, zgodnego z Kartą Narodów Zjednoczonych, prawem międzynarodowym i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego ONZ – podkreślił stanowczo. Gunterres skrytykowany Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wcześniej otwarcie potępiło wizytę Guterresa w Rosji. „To zły wybór, który nie przybliża nas do osiągnięcia pokoju, a jedynie uderza w wiarygodność ONZ” – przekazano w komunikacie. Dodano także, że choć teraz szef ONZ pojawił się w Kazaniu, nie było go podczas współorganizowanego przez Ukrainę szczytu Global Peace Summit odbywającego się w Szwajcarii w czerwcu tego roku. Krytyka w kierunku Guterresa pojawiła się zreszta nie tylko ze strony Ukrainy. Jego wizyta w Rosji została szeroko skomentowana przez media. Na łamach brytyjskiego „The Telegraph” pojawiła się opinia, że decyzja szefa ONZ „ujawnia moralny upadek i bankructwo Organizacji Narodów Zjednoczonych”. BRICS pokazem siły Putina? To pierwsze spotkanie na najwyższym szczeblu po tym, jak poszerzony został blok państw członkowskich. Miało to miejsce na początku 2024 roku. W skład wspomnianych członków forum BRICS wchodziła dotychczas Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki. W tym roku dołączyły do nich takie kraje jak Egipt, Etiopia, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Iran. Od początku wydarzenie komentowane jest jako pokaz siły Władimira Putina, który podkreślić ma, że wbrew opinii Zachodu Rosja nie jest odosobniona na arenie międzynarodowej. Czytaj też:

Kontrowersje wokół wizyty szefa ONZ na szczycie BRICS. „Moralny upadek”Czytaj też:

Putin upokorzony przez Xi Jinpinga? Wszystko nagrały kamery