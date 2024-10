Wybory parlamentarne w Gruzji. Centralna Komisja Wyborcza podała częściowe wyniki

Choć wszystko może się jeszcze zmienić, to jednak w tym momencie zwycięstwo należy do Gruzińskiego Marzenia, na które zagłosowało nieco ponad 53 proc. osób uprawnionych do wzięcia udziału w wyborach.

Kolejne miejsce należy do Koalicji Zmiany – blisko 11,2 proc., trzecie do Jedności-Uratować Gruzję – ponad 9,8 proc., a ostatnie dwa do Silnej Gruzji – 9 proc. i Dla Gruzji – nieco ponad 8,2 proc.

Rządzący zostaną przy władzy?

Zanim ogłoszono wyniki po przeliczeniu głosów w 70 proc. lokali wyborczych, pojawiły się sondaże exit poll, przedstawiające wstępny obraz sytuacji. Prorządowa agencja opublikowała badanie, z którego wynikało, że GM może poszczycić się poparciem na poziomie ponad 56 proc. Inną rzeczywistość zaprezentowały opozycyjne pracownie, które wskazywały o wiele mniej procent dla GM, bo zaledwie 42.

26 października, w dniu wyborów, w kraju doszło do aktów przemocy. Przykładem może być atak na członków komisji wyborczej w Zugdidi (w regionie Megrelia-Górna Swanetia). Dokonać mieli go ludzie popierający GM. W Tbilisi natomiast kilkadziesiąt osób przedarło się do siedziby Zjednoczonego Ruchu Narodowego (partia utworzona przez byłego prezydenta Michaiła Saakaszwilego) i przeprowadziło atak na członków ugrupowania – opisuje serwis civil.ge.

Opozycja tryumfowała, twierdząc, że otrzymała od społeczeństwa poparcie na poziomie 52 proc. Wpis na platformie X opublikowała prezydentka Salome Zurabiszwili. „Europejska Gruzja wygrywa, (...) pomimo prób sfałszowania wyborów i uwzględnienia głosów diaspory” – czytamy. Jak oceniła, jej rodacy „wykazali się demokracją, europejskością i dojrzałością”.

twitter

Jaka będzie przyszłość Gruzji? Od wyborów zależy czy prozachodnia, czy proputinowska

Opozycja walczy o to, by Gruzja zwróciła się ku zachodowi, natomiast partia, której liderem jest Bidzina Iwaniszwili, otwarcie popiera Kreml.

GM nie czeka już nawet na ostatecznie wyniki, prezentujące policzone głosy ze wszystkich lokali wyborczych. Po słowach miliardera, który ogłosił zwycięstwo Gruzińskiego Marzenia, w okolicy siedziby partii słychać było głośny huk fajerwerek.

twitterCzytaj też:

Trump wierzy w UFO? Wyznał, co powiedzieli mu amerykańscy pilociCzytaj też:

Rosja rozwija laboratorium broni biologicznej niedaleko Moskwy? Są nowe informacje