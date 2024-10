Polityczne trzęsienie ziemi w Litwie. Miała być premierem, zaczęła wycofywać się w wieczór wyborczy

W niedzielę 27 października w Litwie odbyła się druga tura wyborów parlamentarnych. Według oficjalnych wyników, podanych w poniedziałek, najwięcej głosów (51) zdobyła Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LDSP), będąca do tej pory w opozycji. Zwycięskie ugrupowanie zaprosiło do koalicji Związek Demokratów „W imię Litwy”, który zdobyła 14 mandatów i Litewski Związek Rolników i Zielonych, który wprowadził do Sejmu ośmioro parlamentarzystów. Sejm liczy 141 miejsc.

Nagły zwrot w Litwie. W niedzielę wygrała wybory, w środę oficjalnie zrezygnowała z teki premiera

Na czele Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej stała europosłanka Vilija Blinkeviciute, która przed wyborami obiecywała, że w przypadku wygrania wyborów do Sejmu obejmie stanowisko premiera. W takcie wieczoru wyborczego zmieniła retorykę. W środę zebrało się prezydium LDSP, na którym Blinkeviciute potwierdziła krążące wcześniej sugestie. Liderka Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej zaznaczyła, że jest emerytką, a objęcie teki premiera wymaga bardzo dużo zdrowia i sił.

Blinkeviciute dodała, że nigdy nie miała ochoty objąć stanowisko dla samego stanowiska. Liderka LDSP zapewniła, że będzie kontynuować pracę jako europosłanka. W czerwcu została wybrana na tę funkcję po raz czwarty. W drodze konsensusu kandydatem na szefa rządu został wybrany Gintautas Paluckas. W oświadczeniu Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej zaznaczono, że zagłosowało na niego ponad 60 proc. mieszkańców Litwy.

Wygrała wybory w Litwie. Jest krytykowana nawet przez potencjalnych koalicjantów

Na liderkę LDSP spadła lawina krytyki – podaje Kurier Wileński. Ustępująca premier Ingrida Simonyte zarzuciła swojej rywalce, że ta podjęła „wygodne rozwiązanie”. Podobnie jak Ramynas Karbauskis Litewskiego Związku Zielonych i Chłopów, zarzuciła jej, że oszukała wyborców. Prawdopodobny przyszły przewodniczący Sejmu – Saulius Skvernelis ze Związku Demokratów i Viktorija Cmilyte-Nielsen z Ruchu Liberałów ocenili, że decyzja Blinkeviciute „osłabi zaufanie”.

Remigijus Zemaitaitis ze Świtu Niemna skomentował, że ruch niedoszłej szefowej rządu osłabi reputację jej partii. O błędzie mówił z kolei partyjny kolega Blinkeviciute – Juozas Olekas, który został zaproponowany na pierwszego wiceprzewodniczącego Sejmu. Wcześniej był europarlametarzystą i znajdował się również w gronie potencjalnych kandydatów na premiera. Nieprzychylni komentatorzy zarzucali liderce Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, że powodem rezygnacji jest wysokość pensji.

