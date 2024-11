Biden chce kolejnych miliardów pomocy dla Ukrainy. Trwa wyścig z czasem

W obliczu trwającej wojny w Ukrainie prezydent USA, Joe Biden, zwrócił się do Kongresu o zatwierdzenie dodatkowych 24 miliardów dolarów pomocy dla tego kraju. Środki mają być przeznaczone na kontynuację walki przeciwko rosyjskiej agresji.

Wniosek Bidena jest częścią szerszego pakietu finansowego, obejmującego także pomoc wojskową dla Izraela oraz inne priorytety, takie jak bezpieczeństwo wewnętrzne Stanów Zjednoczonych. Dodatkowe środki mają wesprzeć nie tylko potrzeby wojenne Ukrainy, ale także działania w zakresie zwiększania zdolności obronnych w regionie Europy Wschodniej.

Zgodnie z wnioskiem, 16 miliardów dolarów z tej kwoty zostanie przeznaczone na uzupełnienie zapasów amerykańskiego uzbrojenia, które zostało już dostarczone Ukrainie. Pozostałe 8 miliardów dolarów ma zostać wydane w ramach Inicjatywy Wspierania Bezpieczeństwa Ukrainy (USAI), która przewiduje zakup broni bezpośrednio od producentów, zamiast przekazywania jej z amerykańskich zapasów.

Oznacza to, że pomoc USA ma formę nie tylko dostaw sprzętu wojskowego, ale także wsparcia w zakresie produkcji broni, co ma na celu zwiększenie efektywności militarnej Kijowa.

Dodatkowa pomoc jest szczególnie istotna w kontekście obaw administracji Bidena o potencjalne zmiany w polityce amerykańskiej po wyborach prezydenckich. Po wygranej Donalda Trumpa, który wyrażał wątpliwości co do dalszego wsparcia Ukrainy, administracja Bidena stara się przyspieszyć procesy dostaw broni i wsparcia.

Prezydent Biden ma nadzieję, że kontynuacja takiej pomocy nie tylko wzmocni pozycję Ukrainy przed możliwymi negocjacjami pokojowymi, ale również powstrzyma dalszą eskalację agresji ze strony Rosji.

Nowy wniosek Bidena do Kongresu

Chociaż wnioski Bidena spotkały się z oporem części Republikanów, którzy podnoszą zarzuty dotyczące zbyt dużej ilości pomocy dla Ukrainy, administracja uważa, że taka pomoc jest kluczowa zarówno dla obrony demokracji, jak i globalnego bezpieczeństwa. W ostatnich miesiącach USA zatwierdziły także kilka ważnych decyzji, takich jak umożliwienie użycia przez Ukrainę pocisków ATACMS o zasięgu dalekim, czy pozwolenie na dostawy min przeciwpiechotnych.

Trzeba zauważyć, że do tej pory pomoc dla Ukrainy pochłonęła już ponad 100 miliardów dolarów. Do września 2023 roku Kongres zatwierdził łączną kwotę 111 miliardów dolarów, a w 2024 roku ta suma ma wzrosnąć do 135 miliardów. Zdecydowaną większość tej kwoty pochłania pomoc militarna, choć część przeznaczona jest także na pomoc humanitarną oraz wsparcie administracji ukraińskiej w trudnych czasach wojny.

Zwiększenie pomocy USA dla Ukrainy

Decyzja o kolejnej rundzie wsparcia wywołuje debatę na temat długoterminowych konsekwencji takiej polityki. Wzrost napięcia w Kongresie może prowadzić do trudniejszych negocjacji w przyszłości, zwłaszcza jeśli kontynuacja wojny w Ukrainie zacznie budzić coraz większe wątpliwości.

Jednak dla administracji Bidena, jak i wielu ekspertów, nieprzerwana pomoc jest niezbędna, aby Ukraina mogła skutecznie opierać się rosyjskiej inwazji.

