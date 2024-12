Fascynująca historia sprzed 15 milionów lat. Skamieniałości zachowane na liściach

Odkrycie, opisane w czasopiśmie Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments umożliwia unikalny wgląd w świat sprzed około 15 milionów lat. Mączliki zachowały się w skamieniałych liściach w taki sposób, jakby nadal żyły w swoim naturalnym środowisku – przyczepione do spodniej strony liścia.

Owady idealnie zachowane. Jak do tego doszło?

Dr Uwe Kaulfuss, współautor badania tłumaczy, że proces skamienienia musiał być błyskawiczny. Liść z przyczepionymi poczwarkami oderwał się od drzewa, został zdmuchnięty do jeziora i zatonął, gdzie szybko pokrył go osad, co umożliwiło idealne zachowanie owadów.

Według profesor Daphne Lee z Uniwersytetu Otago, odkrycie jest nie tylko pierwszym tego typu znaleziskiem w Nowej Zelandii, ale również trzecim na świecie. Szczególną uwagę zwraca fakt, że skamieniałości owadów pozostały w swoich naturalnych pozycjach, co czyni je niezwykle rzadkimi i cennymi.

Rosnące bogactwo skamieniałości Otago

Region Otago, znany ze swoich geologicznych skarbów, w ciągu ostatnich dwóch dekad dostarczył badaczom licznych znalezisk. Liczba znanych skamieniałości owadów w Nowej Zelandii wzrosła z zaledwie siedmiu do imponujących 750.

Profesor Lee podkreśla, że choć duże skamieniałości są bardziej popularne wśród zainteresowanych pradawnym światem, to właśnie owady odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu starożytnych ekosystemów. Nowe odkrycia pomagają lepiej zrozumieć bioróżnorodność i historię życia w lasach Nowej Zelandii.

