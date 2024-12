To zabójstwo wstrząsnęło Ameryką. Zatrzymano 26-latka w sprawie UnitedHealthcare

Przypomnijmy – w środę, na nowojorskim Manhattanie, postrzelono 50-letniego Briana Thompsona – szefa przedsiębiorstwa UnitedHealth.

Mężczyzna zmierzał właśnie do hotelu New York Hilton, by wziąć udział w konferencji dla inwestorów. Nie dotarł jednak na miejsce – kilka strzałów oddał w jego kierunku napastnik, który po wszystkim uciekł z miejsca zdarzenia. 50-latek został trafiony w klatkę piersiową. W stanie krytycznym trafił do szpitala w Mount Sinai Wesst – informowała stacja telewizyjna CNN. Tam niestety zmarł. New York City Police Department natychmiast rozpoczęła obławę za sprawcą.

Jak na wieść o śmierci Thompsona zareagowali internauci? To może wielu dziwić, ale ponad 37 tysięcy osób zareagowało, klikając „śmiejącą się” emotkę, dając do zrozumienia, że sytuacja ta wcale nie jest przez nich odbierana negatywnie.

USA. Zabójstwo dyrektorafirmy ubezpieczeniowej UnitedHealthcare. W sprawie zatrzymano 26-latka

Policja z Pensylwanii poinformowała w poniedziałkowym komunikacie, że funkcjonariuszom udało się zatrzymać mężczyznę, który odpowiada opisowi i zdjęciom, które posiadały służby. Burmistrz Nowego Jorku, jak również komsiarz nowojorskiej policji Jessica Tisch, w trakcie konferencji prasowej, że 26-latka zatrzymano pod zarzutem posiadania broni palnej. Został on rozpoznany przez mieszkańca północno-wschodniego stanu. Miał przy sobie między innymi fałszywy dowód tożsamości. Oprócz tego znaleziono przy nim także „manifest”. Na trzech stronach można przeczytać o motywacjach, które mogły kierować nim w dniu, gdy dokonał zabójstwa, o co jest podejrzewany. Miał odczuwać „niechęć” w stosunku do korporacji.

Do tej pory młody mężczyzna nie był notowany. Ostatnie miejsce, gdzie był zameldowany, to Honolulu (Hawaje). Póki co jeszcze nie usłyszał żadnych zarzutów. Zdanie nowojorskich służb 26-latek prawdopodobnie działał sam feralnego dnia.

