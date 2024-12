Trump formalnie wybrany na prezydenta USA. Zaskakujący przebieg głosowania

Kolegium elektorów zebrało się we wtorek 17 grudnia we wszystkich 50 stanach USA, aby wybrać Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. W wyborach, które odbyły się 5 listopada, Trump pokonał Kamalę Harris stosunkiem głosów 312 do 226. Wiceprezydentem zostanie James David Vance.

Jak podaje Washington Post, tegoroczne spotkania przebiegały spokojnie, w przeciwieństwie do czterech lat temu, kiedy zastępcy elektorów Trumpa zebrali się w siedmiu stanach, w których przegrał i gdzie gubernatorzy zatwierdzili wyniki wyborów dla Joe Bidena.

Donald Trump zwyciężył w wyborach w USA. Czym jest kolegium elektorskie?

Kolegium elektorskie to wyjątkowe ciało, które od początku Stanów Zjednoczonych wybiera prezydenta. W USA głowa państwa w przeciwieństwie do większości krajów nie jest wybierana w głosowaniu powszechnym. Zamiast tego kandydaci na prezydenta lub ich partie wybierają elektorów – którzy są aktywowani do zbierania się tylko wtedy, gdy ich kandydat wygra w ich stanie – a wyborcy oddają głosy na tych elektorów.

Liczba elektorów i jest uzależniona od liczby kongresmenów i senatorów reprezentujących danych stan. Elektorzy są formalnie zobowiązani do oddania głosu na zwycięskiego kandydata. W historii zdarzały się wyjątki, ale nigdy nie wypaczyło to wyników wyborów. W stanie Maine i Nebraska, niektóre głosy elektorskie są przyznawane według okręgu kongresowego, a nie według wyników ogólnostanowych.

Donald Trump sformalizował zwycięstwo w wyborach w USA. Kiedy obejmie władzę?

Elektorzy, którzy zebrali się we wtorek w stolicach swoich stanów, zostali wybrani w środę 11 grudnia. Po tym jak formalnie oddali głos na kandydatów na prezydenta i wiceprezydenta, prześlą wyniki do przewodniczącej Senatu, którą jest Kamala Harris oraz Archiwistki Stanów Zjednoczonych. Głosy muszą tam dotrzeć do 25 grudnia. Następnie Archiwistka musi je wysłać do Kongresu USA do 3 stycznia, czyli dnia inauguracji nowego parlamentu.

6 stycznia podczas posiedzenia połączonych izb Kongresu głosy elektorskie zostaną formalnie policzone, a wynik zatwierdzony. 20 stycznia Trump i Vance zostaną zaprzysiężeni na stanowiska prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.

Czytaj też:

Trump może namieszać na mapie świata. Chce uznać samozwańcze państwoCzytaj też:

Sensacyjne doniesienia ws. inauguracji Trumpa zweryfikowane. „Zbyt ryzykowne”