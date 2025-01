Rosjanie „nie zapłacili wystarczającej ceny”. Zełenski i jego doradca o rozmowach pokojowych

Prezydent Wołodymyr Zełenski wspólnie z pierwszą damą Ukrainy udzielił ostatnio wywiadu. Tłumaczył w nim m.in., dlaczego negocjacje pokojowe to temat obecnie nierzeczywisty. Podkreślał, że prezydent Rosji Władimir Putin nie jest gotowy do tego etapu.

Wojna w Ukrainie. Zełenski o rozmowach pokojowych

– On czepia się każdej okazji, by nie usiąść ze mną do rozmów. I na tym polega ta historia, że on w zasadzie nie chce żadnego dialogu – mówił Zełenski. Przypomniał, że bezpośrednie rozmowy rosyjsko-ukraińskie na temat pokoju oznaczałyby przegraną Rosji, której nie udało się podbić całej Ukrainy.

– Negocjacje Rosji z Ukrainą to strata dla Rosji. Dlaczego negocjacje są przez Rosję niepożądane? Ponieważ nie jest to już ultimatum. Oni nie wypełnili swojego zadania, które postawił im Putin, więc tak naprawdę nie jest to dla nich zwycięstwo – wyjaśniał.

Ukraiński polityk podsumował sytuację na froncie. Ogłosił, że wojska jego kraju pokrzyżowały rosyjskie plany okupacji Charkowa, Sum i Zaporoża. – Moskwa planowała tam trzy operacje. Uważam, że tutaj przede wszystkim wykazali się żołnierze. Państwo przeszło przez to w 2024 roku (...). To są ukraińskie miasta i ukraińscy ludzie. Chciałbym podziękować mieszkańcom tych miast. Przeszli oni poważną próbę – stwierdził.

Podolak: Rosja nie zapłaciła wystarczającej ceny

Zełenski zwrócił też uwagę na spodziewaną zmianę w polityce Stanów Zjednoczonych. – On naprawdę może zatrzymać Putina – rzucił, mając na myśli prezydenta elekta Donalda Trumpa. – Czy też pomóc nam w zatrzymaniu Putina – precyzował.

Podkreślał, że cała Europa oczekuje ruchów ze strony Donalda Trumpa. – Wiele od niego zależy, to fakt. Ponieważ jest on – po raz kolejny – zdecydowany. Myślę, że Putin się go boi – podsumował.

O rozmowach pokojowych mówił też doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. – Dużo mówi się o tym, ale wszelkie rozmowy o negocjacjach z Rosją są iluzją – stwierdził. – Rosja nie zapłaciła wystarczająco wysokiej ceny za wojnę – oceniał w rozmowie z BBC.

Sondaż dla „Wprost”. Polacy nie spodziewają się końca wojny

Z badania agencji SW Research dla „Wprost” wynika, że 45,8 proc. Polaków nie sądzi, aby wojna w Ukrainie miała zakończyć się w 2025 roku. Odpowiedzi twierdzących było dwukrotnie mniej (23,2 proc.). 31 proc. osób stwierdziło, że nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania.







