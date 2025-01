Donald Trump ostro o bezpieczeństwie w USA: Nasz kraj to katastrofa

Oba incydenty wywołały falę komentarzy i oskarżeń ze strony prezydenta elekta, który obarczył winą za te tragedie obecne władze USA.

Zamach w Nowym Orleanie

1 stycznia 2025 roku, podczas noworocznych obchodów na słynnej Bourbon Street w Nowym Orleanie, doszło do tragicznego incydentu. Kierowca elektrycznej ciężarówki Ford F-150 Lightning wjechał w tłum świętujących ludzi, zabijając co najmniej 15 osób i raniąc dziesiątki innych.

Sprawcą okazał się 42-letni Shamsud-Din Jabbar, urodzony w Teksasie weteran armii amerykańskiej. W jego pojeździe znaleziono flagę tzw. Państwa Islamskiego (ISIS), co sugeruje motywy terrorystyczne.

Eksplozja przed hotelem Trumpa w Las Vegas

Tego samego dnia, przed hotelem Trump International w Las Vegas, doszło do eksplozji elektrycznego pojazdu Tesla Cybertruck. W wyniku wybuchu zginął kierowca, a siedem osób zostało lekko rannych. Śledczy traktują to zdarzenie jako potencjalny akt terroryzmu i badają ewentualne powiązania z zamachem w Nowym Orleanie.

Reakcja Donalda Trumpa

Prezydent elekt Donald Trump ostro skrytykował obecne władze USA, obarczając je winą za te tragedie. Na swojej platformie społecznościowej Truth Social napisał: „Nasz kraj to katastrofa, pośmiewisko na całym świecie.

To jest to, co się dzieje przy otwartych granicach, ze słabym, nieefektywnym, właściwie nieistniejącym przywództwem”. Zarzucił także Departamentowi Sprawiedliwości, FBI oraz prokuratorom stanowym i lokalnym niekompetencję i korupcję, twierdząc, że zamiast chronić obywateli, skupiają się na atakach na jego osobę.

Śledztwo i dalsze działania

Oba incydenty są obecnie badane przez FBI jako potencjalne akty terroryzmu. Władze starają się ustalić, czy istnieje związek między zamachami w Nowym Orleanie i Las Vegas. Warto zauważyć, że oba pojazdy były elektryczne i zostały wynajęte za pośrednictwem tej samej aplikacji car-sharingowej, Turo, co może sugerować pewne powiązania.

Wydarzenia te mają miejsce w kluczowym momencie dla Stanów Zjednoczonych, tuż przed planowanym na 20 stycznia 2025 roku zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na prezydenta. Trump w swoich wypowiedziach podkreśla konieczność wzmocnienia granic i zaostrzenia polityki imigracyjnej, obwiniając obecne władze za brak skutecznych działań w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Reakcje społeczne i międzynarodowe

Tragiczne wydarzenia w Nowym Orleanie i Las Vegas wywołały falę współczucia i solidarności zarówno w kraju, jak i za granicą. Liderzy światowi wyrazili kondolencje rodzinom ofiar i potępili akty przemocy. Społeczeństwo amerykańskie, w obliczu tych tragedii, zadaje pytania o skuteczność działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz o przyszłe kierunki polityki wewnętrznej i zagranicznej kraju.

