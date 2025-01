Zakonnica najstarszą żyjącą osobą. Zdradziła sekret długowieczności

116-letnia siostra zakonna przejęła tytuł po zmarłej pod koniec grudnia Japonce i została ogłoszona najstarszą żyjącą osobą na świecie. Inah Canabarro Lucas urodziła się w São Francisco de Assis w Brazylii. Sakrament chrztu przyjęła dopiero mając 17 lat. Od lat 30 dwudziestego wieku była nauczycielką w Rio de Janeiro, gdzie uczyła języka portugalskiego i matematyki. W wieku 26 lat wstąpiła do zakonu terezjanek, a od 1980 roku Domu Prowincjalnym zakonu w Porto Alegre.

„Moim sekretem jest modlitwa”

Siostra Lucas podzieliła się sekretem swojej długowieczności, którą przypisuje modlitwie i wierze.

– Moim wielkim sekretem jest modlitwa. Codziennie odmawiam różaniec w intencji wszystkich ludzi na całym świecie – powiedziała. Pomimo zaawansowanego wieku zachowuje rytm życia zakonnego, w tym wyznaczone godziny modlitw. Zachowuje pogodę ducha, chociaż ma problemy ze słuchem i wzrokiem.

Siostra Lucas jako druga zakonnica w historii otrzymała tytuł najstarszej żyjącej osoby na świecie. Jej poprzedniczką była siostra Andrée (Lucile Randon) z zakonu szarytek, która była najstarszą osobą na świecie od 19 kwietnia 2022 r. do 17 stycznia 2023 r., kiedy zmarła w wieku 118 lat i 340 dni – czytamy na ekai.pl.



Canabarro Lucas uważana jest również za najstarszą znaną osobę na świecie, która przeżyła zarażenie koronawirusem. Pomimo zaszczepienia się w styczniu 2021 roku zaraziła się wirusem rok później.

Najstarsza osoba w historii

Gerontologiczna Grupa Badawcza zajmuje się m. in. uwierzytelnianiem wieku najstarszych osób na świecie, w tym superstulatków. Według jej badań najstarszą osobą była Jeanne Calment, która zmarła w wieku 122 lat i 164 dni. Na prowadzonej zweryfikowanej liście osób, którzy osiągnęli wiek co najmniej 114 lat znajduje się obecnie 233 osób, z czego 224 to kobiety.

