Skandaliczne wpisy niemieckiego polityka. Partia zareagowała błyskawicznie

23 lutego w Niemczech odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne. Ze startu wycofał się właśnie Bernd Vogel, który był niemal w każdej partii i teraz chciał spróbować swoich sił w ugrupowaniu Sojusz Niemiec. Polityk musiał zrezygnować po tym, jak pod swoim oficjalnym imieniem i nazwiskiem zamieścił pod zdjęciami aktorek porno i modelek komentarze m.in. o ich piersiach i waginie.

Niemcy. Polityk rezygnuje po seksaferze. Nie wystartuje w wyborach parlamentarnych

Oświadczenie ws. Vogla wydał zarząd krajowy Sojuszu Niemiec Dolnej Saksonii, który „zdecydowanie potępił” seksistowskie wpisy polityka. Szef lokalnych struktur Ingo Dorendorf podkreślił, że „partia przykłada dużą uwagę do takich wartości jak szacunek”. Dodał, że ugrupowanie „wyraźnie dystansuje się od zachowania swojego członka i będzie na nie reagować”.

W podobnym tonie głos zabrał wiceprzewodniczący Sojuszu Niemiec Dolnej Saksonii Kay-Achim Schoenbach, który „potępił wszelkie formy dyskryminacji i braku szacunku”. Polityk zaznaczył, że seksistowskie zachowanie „podważa zaufanie do instytucji publicznych”. Vogel został poproszony, aby zajął stanowisko, przeprosił za swoje zachowanie i wycofał się z kandydowania do Bundestagu, o ile nie doszło do włamania na jego konto.

Surowe konsekwencje wobec niemieckiego polityka po seksistowskich wpisach. „Przepraszam”

Sojuszu Niemiec Dolnej Saksonii zagroził, że jeśli polityk nie spełni tych warunków, to zostaną wobec niego podjęte dalsze kroki. Jednocześnie podziękowano pozostałym członkom ugrupowania, którzy bronią wartości partii. „Przepraszam za swoje głupie posty. Wycofuję swoją kandydaturę z listy i nie będę kandydował w żadnym okręgu wyborczym” – napisał pod oświadczeniem Vogel.

Czytaj też:

Widzowie w szoku po wyznaniu o seksie w konfesjonale. „Prostactwo”Czytaj też:

Idolka nastolatek była uzależniona od filmów dla dorosłych. „Zaczęłam, gdy miałam 11 lat”