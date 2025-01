Horror w Wielkiej Brytanii. Polacy oskarżeni o zabójstwo rocznej córki

Wielka Brytania jest wstrząśnięta dramatycznymi wydarzeniami, które miały miejsce w Rugby w hrabstwie Warwickshire. Jak informuje brytyjski „Daily Mail”, 7 stycznia, we wczesnych godzinach porannych, służby ratunkowe zostały wezwane na pomoc rocznej dziewczynce, u której doszło do zatrzymania akcji serca. Mimo natychmiastowego przetransportowania dziecka do szpitala, lekarze nie zdołali jej uratować.

W związku z tą tragedią zatrzymano rodziców dziewczynki, 24-letnią Kingę W. i 26-letniego Michała S. Para usłyszała zarzuty morderstwa swojego dziecka oraz spowodowania lub dopuszczenia do śmierci dziewczynki.

„Nieprzyzwoite zdjęcia” w posiadaniu ojca dziecka

Dodatkowo Michał S. został oskarżony o posiadanie materiałów zawierających „nieprzyzwoite zdjęcia dzieci”, co jeszcze bardziej pogłębia dramatyczny charakter tej sprawy.

Jak dotąd szczegóły dotyczące okoliczności śmierci dziewczynki nie zostały ujawnione. Śledztwo prowadzone przez brytyjską policję ma na celu wyjaśnienie, co dokładnie wydarzyło się w domu polskiej pary. Rodzice dziewczynki już w piątek zostali postawieni przed sądem, a kolejna rozprawa zaplanowana jest na poniedziałek.

Czytaj też:

Tragedia w Belgii. Nie żyją 40-letnia Polka i dwoje dzieciCzytaj też:

Piekło 13-latka. Wycieńczony chłopiec ważył 10 kg. Szokujące doniesienia