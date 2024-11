Tragedia w Belgii. Nie żyją 40-letnia Polka i dwoje dzieci

Podejrzany miał pozbawić życia swojej partnerki, a także dzieci – rocznego niemowlęcia i chłopca w wieku 13 lat. Zdarzenie, do którego doszło w piątek, opisała redakcja portalu RTL Info.

Bruksela. 54-latek miał zabić partnerkę. 40-latka była Polką?

Do zabójstwa doszło 15 listopada. Dzień później rodzina kobiety – prawdopodobnie widząc niepokojący materiał w sieci, udostępniony przez 54-latka w piątek, a także biorąc pod uwagę fakt, że nie było z nią kontaktu – powiadomiła policję. Służby wkrótce zjawiły się pod rezydencją w Ixelles.

Gdy weszli na teren posiadłości, oczom funkcjonariuszy ukazały się trzy ciała – 40-latki i jej dzieci. Pierwsze dwie osoby miały zostać postrzelone, a kolejna – nastolatek, z poprzedniego związku kobiety – został prawdopodobnie otruty. Nie wiadomo, co kierowało podejrzanym, ale RTL Info podaje, że w grę wchodzi tu „rozstanie”. W sprawie trwa jednak śledztwo, a służby póki co nie mówią nic o motywie działania sprawcy.

Film, który pojawić miał się w sieci, opublikowany przez 54-latka w piątek, miał zostać opatrzony opisem, w którym mężczyzna informuje 40-latkę, że „tęskni za nią” i niebawem się spotkają. Zapewniał on też kobietę o swojej miłości. Dziękował za wspólnie spędzone trzy lata. Materiał wideo przedstawia kolejno wyświetlane zdjęcia pary, a w tle słychać emocjonalna muzykę.

Zabójstwo Polki w Belgii. 54-latek miał przyznać się do winy

Flamandzki dziennik „De Standaard” podaje, że 54-latek miał rzekomo napisać na ścianach domu, że „przeprasza” za to, co zrobił. W momencie, gdy był zatrzymywany w niedzielę wieczorem, miał nie stawiać oporu. Ponoć przyznał się do winy służbom.

Prokuratura poinformowała 17 listopada, że „po wydarzeniach w Ixelles sędzia śledczy wydał nakaz aresztowania podejrzanego po jego przesłuchaniu”. Wiadomo już, że postawiono mu zarzut zabójstwa.

