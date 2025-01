Karol III abdykuje? Ekspertka: On już nie ma siły na bycie królem

Na początku 2024 roku Pałac Buckingham oficjalnie poinformował, że Karol III ma poważne problemy zdrowotne. Brytyjski monarcha trafił do szpitala, ponieważ musiał przejść zabieg związany z powiększeniem prostaty. W trakcie badań u króla wykryto zmiany nowotworowe. Służby prasowe rodziny królewskiej nie informowały, o jaki rodzaj raka chodzi. Na początku września Karol III wrócił do sprawowania obowiązków królewskich.

„Karol III nie jest tak popularny, jak Elżbieta II”

Chociaż zarówno monarcha, jak i jego współpracownicy oraz pozostali członkowie rodziny królewskiej zapewniają, że Karol III czuje się dobrze, nie brakuje głosów, że Wielką Brytanię może czekać ogromna zmiana. Pojawiają się bowiem plotki, że król zdecyduje się abdykować i przekazać panowanie swojemu starszemu synowi Williamowi. Na taką decyzję króla wpływ mógłby mieć nie tylko jego stan zdrowia, ale także nienajlepsze notowania wśród Brytyjczyków.

– W tej chwili Karol III nie jest tak popularny, jak Elżbieta II. Ona była bardzo popularna, a Karol jest wycofany – powiedziała Onetowi Iwona Kienzler, autorka książek o rodzinie królewskiej.

Ekspertka podkreśliła, że również królowa Kamila nie cieszy się taką sympatią poddanych, jak Elżbieta II. – Na pewno nie była w sercach mieszkańców Wysp. Teraz troszeczkę się to zmienia, bo zabiegi PR-owe zadziałały. Inaczej ją ubrano i uczesano. Również jej wypowiedzi są bardziej stonowane. Kiedyś była postrzegana jako "bulterier", jako okropna osoba, niesympatyczna – podkreśliła ekspertka.

Król Karol III abdykuje?

W opinii Iwony Kienzler „abdykacja Karola III nie jest zupełnie wykluczona”. – On czekał na koronę, więc od razu nie mógł jej przekazać synowi, ale z drugiej strony ma problemy zdrowotne także związane z wiekiem. Kamila też boryka się z różnymi dolegliwościami. On już nie ma sił reprezentowanie rodziny królewskiej – oceniła.

Ekspertka zwróciła uwagę na fakt, że król już teraz przekazał część swoich obowiązków Williamowi oraz innym członkom rodziny królewskiej. – Niewykluczone, że za parę lat, a może wcześniej, po prostu abdykuje, żeby w spokoju dożyć swoich dni, żeby cieszyć się swoją emeryturą królewską – dodała na łamach Onetu.

William cieszy się większą popularnością niż Karol III

Według specjalistki od rodziny królewskiej, „William cieszy się większą popularnością niż ojciec, dlatego jego szybsze zajęcie tronu wpłynęłoby pozytywnie na odbiór monarchii”.

– William byłby młodym królem ze wspaniałą rodziną. Trudno przewidzieć, czy do abdykacji właściwie dojdzie. Wszystko zależy od zdrowia Karola — jeśli mu się pogorszy, to sądzę, że wolałby, żeby ktoś go zastąpił. Są osoby, które chciałyby odejść w blasku i na przykład mieć królewski pogrzeb. Nie wiadomo, co mu w głowie siedzi – podsumowała.

