Karol III odwiedzi Polskę. Król ma ważny powód

13 stycznia królewski dwór poinformował oficjalnie, że król złoży wizytę w Polsce. „Weźmie udział w uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę wyzwolenia Auschwitz” – czytamy w komunikacie Pałacu Buckingham, zacytowanym przez Polskie Radio 24.

Na teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, gdzie teraz znajduje się muzeum, przybędą przedstawiciele dyplomacji wielu państw, jak również delegacje różnych instytucji. Zaproszono też wszysctkich były więźniów, którzy przeżyli pobyt w tym strasznym miejscu.

Król Karol III odwiedzi Małopolskę. Pałac Buckingham podał datę

Pałac Buckingham w Londynie potwierdził, że król będzie obecny od pierwszego dnia uroczystych obchodów wyzwolenia obozu, które rozpoczynają się 27 stycznia. Zanim jednak przybędzie do Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau w Polsce, „przed uroczystościami (...) spotka się z członkami lokalnej społeczności w Krakowie” – czytamy. Zapowiedziano również, że dojdzie do rozmowy Karola III i prezydenta Andrzeja Dudy.

Pałac przypomniał, że to już piąta wizyta Charlesa Philipa Arthura Georgewa Polsce. Jedna z ostatnich miała miejsce w 2008 roku – gdy monarchinią była królowa Elżbieta II, a kolejna w 2010 roku – „w ramach szerszej podróży europejskiej na Węgry i do Republiki Czeskiej” – czytamy.

Kontrowersje w związku z planowanymi uroczystościami wyzwolenia Auschwitz

Przygotowania do 80. obchodów wyzwolenia Auschwitz wiążą się z pewnymi kontrowersjami po stronie polskiego rządu. Pod koniec ubiegłego tygodnia Rada Ministrów podjęła uchwałę, która zapewnia „wolny i bezpieczny udział” w uroczystościach „najwyższym przedstawicielom Izraela”. W ten sposób polski rząd „oddał hołd narodowi żydowskiemu, którego miliony Córek i Synów stało się ofiarami zagłady dokonanej przez III Rzeszę” – czytamy.

Przypomnijmy – premier Izraela, czyli Benjamin Netanjahu, jest ścigany postanowieniem Międzynarodowego Trybunału Karnego. Oznacza to, że polskie służby powinny aresztować go, gdy tylko wkroczy na teren Polski. Na razie jednak Jerozolima nie potwierdziła, by szef rządu planował wziąć udział w uroczystościach w Oświęcimu – na ten moment wyznaczono innego przedstawiciela Izraela – ministra edukacji Jo'awa Kisza.

